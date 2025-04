Deux jours après le « game winner » de Ja Morant, le Kaseya Center a encore eu droit à un match serré, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais pas à une victoire de ses joueurs. Car le Heat s’est une fois de plus incliné sur le fil, à l’issue d’une prolongation (121-115), contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo (36 points, 15 rebonds, 10 passes) et Kevin Porter Jr. (24 points, 12 rebonds, 8 passes).

Les efforts de Bam Adebayo (31 points, 12 rebonds, 5 passes), Alec Burks (24 points) ou encore Davion Mitchell (20 points) n’auront pas suffi dans cette partie, qui s’est jouée à un rien. Les absences de Tyler Herro et Andrew Wiggins auront bien sûr pesé, même si Damian Lillard manquait aussi à l’appel pour Milwaukee, et cette défaite fait mal aux espoirs de Top 8 de Miami, qui va dans un premier temps essayer de s’assurer l’avantage du terrain dans son « do or die game » qui se dessine contre les Bulls.

Quant aux Bucks, qui auront enfoncé le clou pour de bon à 11 secondes de la fin, sur un panier acrobatique de Kevin Porter Jr. qui se plait décidément dans ce rôle d’étincelle offensive en sortie de banc, ils profitent de ce succès conjugué à la défaite des Pistons pour reprendre la 5e place à l’Est.

Dans ce qui pouvait s’apparenter à une vraie guerre de tranchées et opposition de styles, entre ces deux équipes habituées à s’affronter en playoffs depuis maintenant plusieurs années (2020, 2021, 2023)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Milwaukee 4, Miami 0. Avec cette nouvelle victoire, obtenue certes dans la douleur, les Bucks s’offrent tout simplement un « sweep » sur le Heat en saison régulière, et aucune autre franchise ne peut se targuer d’en dire autant en 2024/25. À noter que les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont également profité de cette soirée pour valider officiellement leur place dans le Top 6, et donc leur qualification directe pour les playoffs. Reste à savoir à quelle place : la 5e, pour défier Indiana, ou la 6e, pour défier New York ? Même si la 4e place des Pacers n’est pas encore complètement hors de portée…

– Giannis Antetokounmpo voit encore triple. Nouveau triple-double pour Giannis Antetokounmpo, en 35/17/20 il y a deux jours et qui finit désormais en 36/15/10, devenant simplement le 3e joueur de l’histoire à aligner deux 35/15/10 de suite après… Oscar Robertson (1963) et Wilt Chamberlain (1968). La preuve que le « Greek Freak » est au four et au moulin pour les Bucks en l’absence de Damian Lillard, affichant notamment 13.7 passes de moyenne depuis trois matchs ou bien sept sorties d’affilée à 30+ points (pour 33.1 points et 11.7 rebonds de moyenne sur la période…). Le mode MVP est bel et bien activé depuis début avril !

– Miami peine à conclure. Grâce à sa série de six victoires de rang, le Heat revenait bien au classement et pouvait encore se prendre à rêver du Top 8. Sauf que ce revers au bout du suspense les laisse un match et demi derrière les Hawks, qui avaient pourtant perdu un peu plus tôt dans la soirée. En deux jours, les Floridiens ont donc lâché deux matchs qu’ils auraient très bien pu prendre, avec un peu plus de propreté en attaque, de dureté dans la peinture ou de retenue dans leurs contestations. Et ce sont souvent ces défaites sur le fil qui coûtent cher en fin de saison, car il y avait bien la place contre Milwaukee cette nuit…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.