Tom Thibodeau très fier de dépasser Pat Riley dans l’histoire des Knicks

Tom Thibodeau poursuit son petit bonhomme de chemin sur la liste des coachs les plus prestigieux de l’histoire. Avec bientôt 1 000 matchs au compteur, et alors qu’il figure parmi les 30 coachs ayant gagné le plus de matchs en NBA (28e avec 576 victoires, soit 10 de plus que Steve Kerr), il a marqué samedi l’histoire des Knicks en devenant le quatrième coach le plus victorieux sur le banc new-yorkais depuis le match remporté Atlanta. Voilà qui est loin d’être un mince exploit dans un environnement aussi explosif que celui du Madison Square Garden.

Surtout, « Thibs » dépasse une légende du genre puisque c’est Pat Riley qui lui a laissé sa quatrième place avec ses 223 succès acquis entre 1992 et 1995 (pour 1 210 victoires au total en carrière). Arrivé en 2020 et élu coach de l’année dès sa première saison, Tom Thibodeau a eu besoin d’une saison de plus que son aîné pour y parvenir. Le stratège a toutefois pu apprécier cette belle marque, tout en humilité.

« J’ai eu un super staff, j’ai eu de super joueurs », a-t-il déclaré après la rencontre. « C’est une super franchise, donc je partage tout ça collectivement. Et en ce qui concerne Pat Riley, il est incroyable. C’est probablement le meilleur de tous les temps ».

Jeff Van Gundy, son mentor ultime

Le technicien de 67 ans a également eu une pensée pour tous les mentors qui ont accompagné sa route, lui qui a été assistant pendant près de 20 ans avant d’avoir sa chance comme entraîneur principal. Il a notamment cité Ron Adams, Brendan Malone, Steve Clifford, Andy Greer, Jeff Nix, Don Chaney, mais aussi leurs sources d’inspiration, dont il a également bénéficié du savoir, indirectement.

« Brendan Malone a travaillé pour Hubie Brown et Chuck Daly. Jeff Van Gundy a travaillé pour Pat Riley, Don Nelson, John MacLeod, Rick Pitino. On en pique un peu chez tout le monde. J’ai côtoyé certains des plus grands joueurs de l’histoire, et c’est une chance pour moi », a-t-il ajouté, avec également un mot pour des assistants qui ont jalonné son parcours.

Pour ce qui est de son histoire avec New York, sa première expérience remonte à 1996, lorsqu’il était devenu assistant de Jeff Van Gundy, qui avait pris les commandes des Knicks pour succéder à… Pat Riley. Pour Tom Thibodeau, c’est un clin d’œil assez cocasse puisque Jeff Van Gundy est le prochain entraîneur à dépasser sur la liste (248 victoires), derrière Joe Lapchick (326) et Red Holzman (613). Pour le coup, son passage dans le staff JVG a constitué un tournant important de sa carrière en NBA.

« J’ai eu la chance d’être avec Jeff, et Jeff, je le mets au même niveau que n’importe qui. Ces personnes ont eu un impact important sur ma philosophie d’entraîneur. Bien sûr, Red Holzman et tous les gars qui ont été ici aussi. C’est un honneur d’être entraîneur ici ».

Une vie dédiée au basket

Après la victoire, Josh Hart a aussi eu un mot pour son coach, lui qui incarne parfaitement les valeurs de dureté et d’engagement que prône Tom Thibodeau, et que les fans des Knicks apprécient particulièrement. L’occasion aussi de lui rendre hommage pour l’ensemble de son œuvre et aussi ce qui fait sa particularité parmi les autres entraîneurs qu’il a côtoyés, son dévouement pour son métier et son sens du détail.

« C’est super pour lui. C’est un hommage au talent qu’il a en termes de coaching et de réussite. Ça montre aussi la stabilité que la franchise a avec lui – et c’est ce dont elle a besoin. C’est un grand accomplissement, et j’espère qu’on continuera comme ça », a-t-il confié. « Son sens de la préparation est de haut niveau. Parfois, on aimerait qu’il sorte de son bureau et qu’il profite un peu de la vie. Il a une maison incroyable, donc parfois, on aimerait juste qu’il rentre chez lui pour en profiter. Mais je dirais juste son sens de la préparation, son dévouement pour l’excellence et le processus… Il ne croit pas que la victoire se décide à 19h30 quand le match commence. Il croit au fait que la victoire, ça se construit dès l’été ».