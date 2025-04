Paige Bueckers et UConn en finale face à South Carolina

Un plateau de rêve, et finalement deux promenades en demi-finales. UConn et South California se sont qualifiés vendredi pour la finale du tournoi NCAA grâce à des succès tranquilles, respectivement face à UCLA (85-51) et Texas (74-57). La finale dimanche s’annonce épique, entre les Gamecocks, championnes en titre en quête de doublé, et les Huskies de Paige Bueckers, qui n’a pas eu à forcer son talent pour atteindre sa deuxième finale universitaire après 2022… perdue contre cette même équipe de South Carolina.

Connecticut n’a pas fait de détail pour sortir la tête de série numéro un globale du tournoi, UCLA. UConn a tout simplement signé un record historique dans un Final Four en s’imposant de 34 points. Une démonstration.

Celle-ci a débuté dès la première période, survolée par Azzi Fudd. Pour son tout premier match dans le dernier carré en carrière, l’arrière a inscrit 19 points avant la pause, presque le total des Bruins en face, déjà relégués à vingt longueurs (42-22). Seule Lauren Betts, la meilleur pivot de la saison, est parvenue à être au niveau avec ses 26 points à 11/18 grâce à sa taille. Autour d’elle, ses coéquipières ont semblé dépassées par l’événement.

Bueckers plus en retrait, Strong brille encore

Et si UCLA est parvenu à limiter Paige Bueckers à 16 points à 7/17 après ses trois sorties consécutives à 30 points, Azzi Fudd, puis Sarah Strong ont parfaitement pris le relais.

L’Américano-Française a une nouvelle fois marqué les esprits, terminant meilleur marqueuse du match pour son équipe avec 22 points (14 en deuxième période) à 9/13 au tir et 8 rebonds. Sarah Strong rejoint un cercle de prestige comme la troisième « freshman » de l’histoire de UConn à inscrire 20 points dans un match du Final Four, après Maya Moore en 2008, et Breanna Stewart en 2013, deux futures MVP WNBA.

« Si Paige avait marqué 16 points l’année dernière au même stade, on n’aurait même pas été au Final Four » s’est réjoui le mythique entraîneur des Huskies Geno Auriemma. « Si elle avait fait le match qu’elle a fait ce soir l’année dernière, cela aurait été impossible de gagner. »

Paige Bueckers cherchera sans doute à faire mieux individuellement pour son dernier match en NCAA dimanche, en finale contre South Carolina. Les Gamecocks, pas aussi impériales que la saison dernière durant la majorité de l’exercice actuel, montent en puissance au meilleur des moments.

Contre Texas, les joueuses de Dawn Staley ont fait la différence dans le troisième quart-temps, remporté 20-9. Les titulaires des Longhorns ont souffert, avec la seule Madison Booker au-dessus des 10 points.

Mais l’ailière a été plombée par les fautes en première période et ses passages contraints sur le banc ont coûté cher : +8 avec elle sur le terrain, -11 sur le banc.

En face, c’est la densité du collectif des championnes 2024 qui a fait la différence avec sept joueuses entre six et quatorze points inscrits. Joyce Edwards a dominé en sortie de banc avec 13 points, 11 rebonds et 6 passes.

La finale dimanche aura des airs de revanche. Celle du match pour le titre en 2022, qui avait vu South Carolina s’imposer en étouffant UConn (64-49). Mais aussi celle des Gamecocks, rossés à domicile par ces mêmes Huskies plus tôt cette saison pour une défaite 58-87 qui avait mis fin à une série de 71 succès consécutifs à domicile.