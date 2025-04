Les Rockets n’ont peur de personne !

Comme les Pistons, les Rockets vont retrouver les playoffs après des années d’attente et de reconstruction. Mieux, les joueurs d’Ime Udoka sont bien partis pour finir à la 2e place de l’Ouest, et cette nuit, ils ont envoyé un message en s’imposant largement face au Thunder, invaincu depuis 11 matches ! La bonne nouvelle de la soirée, c’est qu’ils sont assurés d’avoir l’avantage du terrain, et de finir au pire 4e.

« Il y a beaucoup de bonnes équipes à l’Ouest, et ça ne sera pas facile, on le sait déjà », prévient Alperen Sengun (31 points). « C’est un vrai plus pour nous d’avoir l’avantage du terrain. On joue dur à domicile, personne ne veut perdre chez soi, donc c’est une très bonne nouvelle. »

Du « tall ball » gagnant

Encore deux victoires, sur les quatre derniers matches, et les Rockets seront même assurés d’être tête de série numéro 2 et d’affronter une formation sortie du play-in. « Cette victoire montre que lorsqu’on est concentrés, qu’on fait attention aux détails et qu’on joue avec intensité, on fait partie des meilleures équipes de la NBA », estime Jalen Green, auteur de 34 points. « Si on fait ça de manière régulière, qu’on joue dur et qu’on met nos tirs, on devient vraiment difficile à défendre. »

Dillon Brooks suspendu, Ime Udoka avait décidé de miser sur du « tall ball » avec la paire Sengun-Adams pour répondre à la doublette Holmgren-Hartenstein. « Avec Steven et moi dans le cinq, le but était de donner le ton dès le début de match » confirme Alperen Sengun, qui plante 31 points.

« Ce cinq de départ a clairement apporté un vrai impact physique », a commenté Ime Udoka. « C’était sans doute l’un de nos matchs les plus engagés dès l’entre-deux. J’ai vraiment apprécié l’agressivité de l’équipe et la rigueur avec laquelle elle a suivi le plan de jeu. Şengun et Adams, comme à leur habitude, ont été redoutables au rebond, offrant de nombreuses secondes chances. Ils ont simplement continué sur leur lancée, dans la continuité de ce qu’ils nous montrent depuis le début de la saison. »

Shai Gilgeous-Alexander bien contenu

Dans les chiffres, ça donne 48 prises contre 33 pour le Thunder, et de nombreux ballons ressortis pour user la défense et s’offrir des secondes chances.

Le tout en limitant Shai Gilgeous-Alexander à 22 points, avec seulement deux lancers-francs tentés. « Ce n’était pas facile », a reconnu Ime Udoka à propos de la défense sur Shai Gilgeous-Alexander. « Il utilise bien son physique, pousse légèrement, crée du contact… Il faut rester solide et contester ses tirs sans faire faute. L’essentiel, c’était de lui mettre de la pression dans le dos, de lui montrer des joueurs quand il sortait des écrans, et les gars ont vraiment bien exécuté. Ça a été un facteur clé dans notre victoire : on a limité ses tirs à 3-points, ses passages sur la ligne des lancers, et à partir de là, on a pu le contenir. »

Un effort collectif qui ravit Jalen Green, auteur d’une superbe fin de saison, et qui souligne l’état d’esprit conquérant du groupe. « C’est ce qui naît des victoires » conclut-il. « Je le résumerais comme ça : de la cohésion, on est tous sur la même longueur d’onde, dans le même état d’esprit. On a tous le même objectif : on poursuit quelque chose ensemble. »