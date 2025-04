Mitchell Robinson s’offre un joli cadeau d’anniversaire

Karl-Anthony Towns absent pour affronter et battre les faibles Sixers, Mitchell Robinson a eu le droit à sa deuxième titularisation de la saison, le jour de ses 27 ans. Il en a pleinement profité pour s’offrir un joli cadeau avec son meilleur match de la saison. Le pivot des Knicks a en effet compilé 14 points et 14 rebonds, ses deux records depuis qu’il a commencé la saison, le 28 février, en 21 minutes.

« On avait besoin de cette pression. Ces possessions supplémentaires ont été énormes pour nous », remarque Tom Thibodeau sur les sept rebonds offensifs, transformés en six points sur seconde chance, par son joueur.

Ce match confirme sa montée en puissance même si quelques jours de plus seront nécessaires pour retrouver totalement ses jambes. « J’ai besoin de pouvoir jouer sept minutes d’affilée », précise-t-il. « Je sens que je le peux », ajoute ainsi Mitchell Robinson sur la possibilité d’être à son meilleur niveau physique d’ici les playoffs. « J’ai encore du travail à faire mais ça va dans la bonne direction. »

Il a notamment indiqué qu’il avait perdu du poids par rapport aux dernières saisons. « Je me sens bien plus léger désormais. Les kilos en trop que j’avais la saison passée et l’année d’avant sont partis. Je me sens plus léger et mieux », conclut le joueur de New York, qui compte bien jouer un vrai rôle dans cette fin de campagne.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 20 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 21 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 22 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 23 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 24 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 25 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 26 11 16 68.6 0.0 63.6 2.7 2.5 5.2 0.5 1.5 0.9 0.5 0.9 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.