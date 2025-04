Le MVP de la nuit | Une soirée inoubliable pour Stephen Curry

Cette nuit, Stephen Curry et Nikola Jokic sont entrés conjointement dans l’histoire en devenant les deux premiers MVP à passer la barre des 50 points le même soir. Mais l’un a perdu, malgré ses 61 points, 10 rebonds et 10 passes face aux Wolves, et l’autre a gagné avec 52 points à 12 sur 20 à 3-points à Memphis. Dans une salle où il n’avait pas inscrit le moindre panier en décembre dernier… dans une défaite de 51 points !

« En fait, j’avais oublié… » promet-il à propos de sa dernière visite dans le Tennessee. « J’étais plutôt concentré sur l’importance de cette rencontre. » Elle l’était effectivement puisque la victoire des Warriors leur permet de dépasser les Grizzlies au classement, et de grimper à la 5e place dans la conférence Ouest. Golden State possède le « tie-breaker » et c’est dans une victoire qui pourrait compter double.

Son meilleur match en carrière ?

D’entrée, Curry a donné le ton à la rencontre avec cinq paniers d’affilée, dont trois à 3-points ! À la pause, il en est à 32 points à 11 sur 16 aux tirs, dont 8 sur 10 de loin. Une première mi-temps de rêve ! « Je me sens bien au niveau du rythme… La semaine de repos a été utile. Les batteries sont pleines » a-t-il résumé.

Mais Stephen Curry ne s’est pas contenté de faire mouche de loin, puisqu’il ajoute 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions, et même 1 contre. Pour seulement deux balles perdues. Même s’il ne bat pas son record de points, c’est l’un de ses matches les plus aboutis en carrière. « Impossible ! » répond Draymond Green. « Je joue avec lui depuis 15 ans, et je ne peux pas me souvenir comme ça de son meilleur match. Mais ce n’est pas celui-ci ».

Comme toujours, Steve Kerr est bien plus enthousiaste.

« Ce gars est incroyable à voir jouer ! Il inscrit 52 points avec des défenseurs accrochés à lui pendant tout le match… Je regarde ça depuis 11 ans, et même depuis plus longtemps puisque je le suivais avant de devenir son entraîneur… On prend vraiment conscience de l’ampleur de son talent. »

Ému de dépasser Jerry West

Une performance qui restera dans les annales puisque c’est son 15e match en carrière à 50 points et plus, et que ça lui permet de dépasser LeBron James dans ce classement et d’égaler Damian Lillard, à deux unités d’Elgin Baylor. Par ailleurs, Stephen Curry a profité de la soirée pour devenir le 25e meilleur marqueur de l’histoire, et ainsi dépasser Jerry West, son ancien dirigeant, décédé en juin 2024.

« Je suis un peu ému à ce sujet, et c’est assez spécial » conclut-il. « Je pense à lui, à ce qu’il représentait pour cette franchise, cette ligue et le monde du basket. C’est le logo ! »