Les Bucks signent le match le plus adroit… du siècle

« Je n’arrêtais pas de dire à mes coéquipiers : ‘On se bat pour nos vies. On se bat pour nos vies’. Ils pensent que je rigole, mais je ne rigole pas. Chaque victoire compte. » Cette détermination de Giannis Antetokounmpo était visible sur son visage dès les premières minutes de la rencontre face aux Suns.

La superstar des Bucks était déterminée à faire souffrir la défense de Phoenix. Après trois minutes, il passait en force devant Ryan Dunn ligne de fond pour finir avec un dunk rageur main gauche. Le signe d’une grande soirée à venir pour lui (37 points et 11 passes) et son équipe, qui voulait stopper sa série de quatre revers en cours, dans l’optique d’une remontée au classement à l’Est.

Alors les Bucks ont converti panier, après panier, après panier… Lorsqu’il n’arrivait pas à s’ouvrir une voie vers le cercle, le Grec a trouvé ses coéquipiers : Ryan Rollins en record en carrière (23 points), Brook Lopez encore très efficace (22 points), Taurean Prince tout autant… Tous les titulaires ont fini avec 12 points ou plus. Les joueurs du banc n’ont pas beaucoup gâché non plus. En fait, l’ensemble des joueurs mobilisés (8) ont shooté… à 50% ou plus.

Un record détenu par les Clippers

Résultat : Milwaukee a terminé avec 68.9% de réussite sur l’ensemble de la soirée (51/74 dont 17/29 de loin) pour effacer un record de franchise en la matière, en date de 1985. Mieux, au sein de la ligue, aucune équipe n’avait aussi bien shooté que les Clippers un soir de mars… 1998. Les Californiens avaient alors battu les Raptors avec 69.3% d’adresse.

« On était un peu déçus de notre attaque sur les derniers matchs. On est revenus à bouger le ballon, à le partager, à faire confiance, à vraiment profiter de notre taille en transition, à mettre le ballon dans la raquette et à jouer à partir de ça », énumère Brook Lopez, dont l’équipe restait surtout sur sa pire prestation défensive de l’année, avec 145 points encaissés face à Atlanta.

Face à cette tempête d’adresse, qui a permis aux Bucks de compter jusqu’à 22 points d’avance, les Suns n’ont pas démérité en s’accrochant jusqu’au bout. Malgré l’absence de Kevin Durant, Devin Booker et les siens ont trouvé un moyen de n’être qu’à deux possessions dans le « money time ».

Les plus adroits à 3-points

« Mon intuition est qu’ils ont eu l’une de ces soirées. Défensivement, notre effort, notre volonté de batailler étaient à un très haut niveau. (Mais) le panier était grand pour eux ce soir », admet Mike Budenholzer, qui effectuait son premier retour, comme coach adverse, dans la salle où il a mené les Bucks au titre de 2021.

« On est vraiment proches de devenir une équipe offensive incroyable. On a shooté à 70% en première mi-temps l’autre soir (ndlr : face aux Hawks). On a shooté à 68.9% ce soir. Si on arrive à bien capter les rebonds et à prendre soin du ballon, on a une chance de se lancer et de réaliser un superbe parcours ici. Vraiment », imagine Doc Rivers dont la formation est la 5e la plus adroite de la ligue (48.4%) et la plus adroite derrière l’arc (38.4%) sur la saison.

Avec ce succès, les Bucks (41v-34d), 6e à l’Est, peuvent regarder plus haut à l’Est et viser les Pistons (42v-33d), voire les Pacers (44v-31d). « J’avais vraiment besoin d’une victoire. Je pense qu’on profite mieux de son sommeil quand on gagne. On profite mieux des repas, de passer du temps avec ses enfants, de tout en fait. On apprécie plus les échanges avec ses coéquipiers. Je suis un mauvais perdant, je ne vais pas mentir. On avait vraiment besoin d’une victoire », insiste Giannis Antetokounmpo.