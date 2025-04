Giannis Antetokounmpo et les Bucks trop adroits pour les Suns

Très à la peine ces dernières semaines (4 défaites de rang, 9 revers sur 13 matchs), les Bucks ont réagi face à une équipe encore plus mal en point, les Suns (133-122). Un succès marqué par une nouvelle sortie impressionnante de Giannis Antetokounmpo (37 points et 11 passes), embarqué dans un duel à distance avec Devin Booker (39 points et 11 passes), qui évoluait sans son compère Kevin Durant.

La différence entre les deux est que le premier a été un peu mieux soutenu que le second, dans ce match où chaque formation a limité ses rotations à huit joueurs. Les locaux avaient pris le meilleur départ derrière les larges épaules de leur Grec, décidé à dunker sur Nick Ricards et les autres.

Avec une toute aussi belle entame de match de Brook Lopez, les Bucks ont bouclé le premier quart-temps avec 12 points d’avance (31-19). Un écart effacé grâce à l’activité offensive de Devin Booker, épaulé par l’adresse extérieure de Collin Gillespie, Tyus Jones ou encore Grayson Allen.

Les Suns se battent

À la pause, tout était à refaire (60-57) et les Bucks… l’ont refait. Giannis Antetokounmpo a repris son chantier, multipliant les accélérations vers le cercle terminées soit en panier, soit en fixation vers ses shooteurs, comme Taurean Prince. Gary Trent Jr. en profitait aussi, puis le très bon Ryan Rollins sanctionnait à son tour à 3-points pour offrir le plus écart du match (93-71).

Malgré des circonstances défavorables, les Suns ont continué de se battre. Grayson Allen a été le plus productif dans cette dernière période, avec quatre paniers primés. Grâce à une série de lancers-francs, et un nouveau panier primé d’Allen, Phoenix est même revenu à deux possessions à une minute de la fin (124-120). Les Bucks auront le dernier mot, avec une énième fixation de Giannis Antetokounmpo pour trouver un Ryan Rollins décisif à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record d’adresse pour les Bucks. Avec un impressionnant 51/74 aux tirs, soit 68.9% de réussite dans la soirée, les Bucks ont signé un nouveau record de franchise. Le précédent record en la matière (66.7%) remontait à décembre 1985. En plus de dominer les débats à l’intérieur (58 points contre 34), les hommes de Doc Rivers ont affiché une grosse réussite derrière l’arc (17/29).

– Record en carrière pour Ryan Rollins. Un bon signe pour les Bucks. Introduit dans le cinq majeur depuis l’annonce de l’absence de Damian Lillard, le remplaçant se montre de plus en plus à l’aise. Après une récente sortie à 20 points, le meneur a signé 23 points (8/10 aux tirs dont 5/7 de loin), son nouveau record en carrière, 5 rebonds, 5 passes dans ce match.

– Doc Rivers aussi bien que Phil Jackson. Le coach des Bucks a amélioré son bilan en carrière à 1 155 victoires pour 816 défaites et a égalé Phil Jackson (485 défaites pour lui, soit 70% de victoires) à la septième place de l’histoire de la ligue en nombre de victoires en saison régulière. Derrière le convalescent Gregg Popovich, Doc Rivers est le coach le plus victorieux en volume encore en activité.

– Un retour pour Mike Budenholzer. C’était la première fois que le technicien affrontait Milwaukee au Fiserv Forum depuis que les Bucks l’avaient licencié il y a deux ans. Mike Budenholzer a entraîné les Bucks de 2018 à 2023 et a mené la franchise au titre de 2021. Alors qu’il quittait le parquet, son ancienne vedette Giannis Antetokounmpo est venue le saluer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.