Rudy Gobert hausse le ton pour des Wolves dans l’urgence

Cette saison, Rudy Gobert a perdu un peu en influence. Déjà parce que les Wolves sont décevants et irréguliers, notamment en défense, là où le Français est le plus précieux, mais ensuite parce que l’équipe a changé de visage, avec le départ de Karl-Anthony Towns et l’arrivée de Julius Randle.

Le pivot a donc compilé ses statistiques les plus modestes depuis presque une décennie. Mais, depuis quelques jours, il a gonflé ses performances avec 17.3 points et 18 rebonds de moyenne sur les trois derniers matches.

« Il doit jouer comme le défenseur de l’année qu’il a été », rappelait Chris Finch après le match contre les Suns, avant de le complimenter après celui face aux Pistons où il avait compilé 19 points et 25 rebonds. « Il a été fantastique des deux côtés du terrain et au rebond. »

Comment expliquer cette montée en puissance ponctuelle ? « J’essaie de donner le ton. Je sais que, quand je fais ça, c’est contagieux pour l’équipe », répond Rudy Gobert. « C’est très important de le faire de la première à la dernière minute, et à chaque entraînement, à la musculation. Partout où je suis, j’essaie de donner l’exemple. »

Il est vrai que dans les deux dernières victoires, face à Phoenix et Detroit, l’ancien du Jazz a été très, très remuant, étant partout en défense, en contestant les shoots et en bloquant au rebond. Son +/- prouve à chaque fois qu’il a été précieux : +20 contre les Suns, +18 contre les Pistons. « C’est le moment de l’année qui m’excite aussi », sourit-il. « Il y a une opportunité spéciale de réaliser quelque chose d’unique. Chaque match compte. »

« Quand il joue comme ça, on est dur à battre »

Ce n’est pas seulement le printemps qui a permis au Français de refleurir, c’est aussi sa connexion avec Julius Randle. Avec le départ de Karl-Anthony Towns, il a fallu reconstruire une relation avec l’ancien des Knicks, qui n’est pas toujours l’attaquant le plus juste. Et comme Rudy Gobert n’est, lui, pas le joueur le plus rassurant offensivement, Julius Randle et Donte DiVincenzo ont dû apprendre à lui faire confiance.

Il a donc fallu plusieurs mois pour qu’il puisse avoir davantage sa chance. Ces derniers matches, il a été mieux et plus servi et a pu ainsi s’imposer, avec autorité, sous le cercle.

« Je lui dis constamment de se mettre au ‘dunker spot’. S’il est là, alors je vais le trouver », insiste Julius Randle, en parlant de ce placement ligne de fond, entre le panier et la ligne à 3-pts. « Quand il fait des écrans, va au cercle et fixe la défense, même s’il n’a pas le ballon, c’est positif pour l’équipe. »

Et si le quadruple défenseur de l’année est impliqué et efficace en attaque, il sera encore meilleur en défense, juge Julius Randle. « Quand il a des bons shoots, cela lui donne de l’énergie défensivement », analyse l’intérieur. « Il conteste tous les shoots dans la raquette. Quand il joue comme ça, on est dur à battre. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 21 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 22 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 23 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 24 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 25 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 26 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 ☆ 27 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 ☆ 28 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 ☆ 29 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 30 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 31 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 32 63 33 65.7 0.0 68.4 3.5 6.9 10.3 1.8 2.4 0.7 1.3 1.5 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.