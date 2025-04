Annoncée très haut à la Draft WNBA, Olivia Miles choisit de rester en NCAA !

Si Paige Bueckers peut déjà envisager son avenir du côté de Dallas comme future numéro un de la Draft WNBA, la course à la deuxième place a été totalement relancée lundi. Olivia Miles, joueuse de Notre Dame évoquée comme principale candidate au rang de dauphine de Paige Bueckers, va finalement rester un an de plus en NCAA, ont annoncé ESPN et Associated Press.

Si la meneuse de jeu n’avait pas encore clairement annoncé ses plans pour la saison prochaine, sa cote en hausse et la perspective d’une place dans les hauteurs de cette Draft laissaient imaginer qu’elle fasse le grand saut un an avant la fin de son cursus universitaire. Et ce n’est pas tout, puisqu’après quatre ans chez les Fighting Irish, la joueuse de 22 ans devrait s’inscrire sur le portail des transferts et changer d’équipe à la rentrée !

Dominique Malonga nouvelle candidate au podium ?

Olivia Miles sort d’une saison très aboutie après une année blanche suite à une grave blessure au genou – un mal qui avait déjà frappé Paige Bueckers par le passé et qui a touché la star d’USC Juju Watkins durant la March Madness – qui l’avait privé de l’intégralité de l’exercice 2023/24.

Avec 15.4 points (à 48.3 %, dont 40.6 % à 3-points), 5.6 rebonds et 5.8 passes, Olivia Miles s’est imposée comme l’une des meneuses les plus solides du basket universitaire. Elle n’a toutefois pas pu empêcher Notre Dame (tête de série numéro 3) de sortir prématurément du tournoi NCAA, éliminé par TCU et Hailey Van Lith au deuxième tour.

« Je n’en ai aucune idée » assurait-elle, visiblement un peu perdue quant à son avenir après la défaite contre les Horned Frogs. « J’ai besoin de passer quelques appels et de parler à certaines personnes. Cela change tous les jours. J’adore l’université. Je crois que je suis devenue un peu trop âgée pour la NCAA cependant, donc cela rend ma décision plus difficile pour rester. Mais c’est confortable, un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité. La WNBA, l’instabilité, les hauts et le bas… Donc je ne sais pas encore. »

Olivia Miles a finalement choisi de quitter sa zone de confort et sera l’une des principales joueuses sur le portail des transferts, même si elle peut également choisir de rester finalement à Notre Dame malgré cette inscription. Son retrait rend la course à la deuxième place, détenue par le Storm plus incertaine encore d’ici au 14 avril prochain.

Coéquipière de JuJu Watkins à USC, l’intérieure Kiki Iriafen est désormais en bonne posture pour rejoindre Seattle, malgré son dernier match raté contre UConn. Sonia Citron, qui évoluait avec Olivia Miles à Notre Dame ou encore la Française Dominique Malonga pourraient aussi en profiter pour grimper dans la hiérarchie.