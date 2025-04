Les Grizzlies agacés par la présence bruyante des fans des Celtics à Memphis

C’est bien connu, les fans des Celtics et des Lakers sont partout en NBA, et pas uniquement à Boston et Los Angeles. Recevoir ces deux franchises, c’est prendre le risque de voir beaucoup de maillots verts ou jaunes dans son public. Les Grizzlies peuvent en témoigner.

Les deux premiers matches joués depuis le licenciement de Taylor Jenkins l’ont été face aux deux franchises mythiques de la ligue. Et dans la défaite face aux Celtics, les joueurs ont bien entendu les supporters des champions en titre et les bruyants « Let’s Go Celtics ».

« Ce n’est pas possible, ça m’énerve », a commenté Santi Aldama. « Ça ne peut pas arriver », insiste Desmond Bane. « On va dans les salles des autres et on ressent l’énergie de l’autre équipe. Là, ça fait deux matches de suite que l’équipe adverse affiche sa présence ici. »

Comme les Warriors, également très populaires, seront de passage dans le Tennessee ce mardi soir, il n’est pas impossible que les Grizzlies vivent une passe de trois. Cette situation désagréable n’est pas nouvelle mais elle est sans doute plus difficile à vivre actuellement car la franchise est dans le dur, avec trois revers de suite.

« Je pense que c’est gênant si on perd », confirme Scotty Pippen Jr. « Si on gagne les matches, les fans ne vont rien dire. Si on remporte la partie, ils vont se taire. »