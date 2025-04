Le MVP de la nuit | Ivica Zubac, roi des rebonds

Le pivot des Clippers sortait d’un match compliqué face aux Cavaliers où, malgré ses 14 points et 13 rebonds, il n’était pas parvenu à contenir un Jarrett Allen très en forme, auteur de 25 points et 12 rebonds. En « back-to-back« , face au Magic, le Croate a corrigé le tir avec 18 points et 20 rebonds, mais aussi 5 passes décisives dans la victoire des Angelinos sur Orlando (96-87) à 7/10 au tir.

« On devait gagner ce match et on a fait tout ce qu’on a pu. Ils ont joué très physique des deux côtés du terrain, on a dû jouer dur pour remporter cette rencontre », analysait le pivot après cette rencontre.

C’est la quatrième fois cette saison que Ivica Zubac parvient à prendre plus de 20 rebonds sur une rencontre et lorsque cela arrive, les Clippers sont invaincus. Cette rencontre face au Magic n’a donc pas fait exception.

Des rebonds offensifs précieux

Ivica Zubac a ainsi pris neuf rebonds offensifs, ce qui a permis aux Clippers d’avoir de nombreuses secondes chances et dans un match défensif et rugueux, où peu de points ont été inscrits, cela a forcément aider à faire pencher la balance en faveur des Angelinos, comme l’expliquait le Croate :

« Ça compte beaucoup dans ce genre de match où les deux équipes jouent dur en défense. Il y a beaucoup de tirs ratés, j’essaye de donner quelques possessions en plus et je pense que ça a son importance »

Grâce à la belle performance du pivot, les Clippers (43 victoires et 32 défaites) continuent de mettre la pression sur les Warriors (43 victoires, 31 défaites) et les Grizzlies (44 victoires, 31 défaites) pour espérer arracher une place dans le Top 6 et ainsi éviter le « play-in ».

Quant à Ivica Zubac, cette performance confirme sa place parmi les meilleurs rebondeurs de la ligue. Seuls Domantas Sabonis (14.0), Karl-Anthony Towns (12.8) et Nikola Jokic (12.8) prennent ainsi plus de rebonds que lui cette saison, alors qu’il tourne à 12.4 prises… mais qu’il est premier dans la catégorie des rebonds offensifs (3.8).

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 19 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 20 43 10 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 * 21 59 18 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * 21 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * 21 26 20 53.8 0.0 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 22 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 23 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.2 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 24 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 25 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 26 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 27 70 33 61.8 0.0 64.1 3.7 8.7 12.5 2.5 2.2 0.7 1.7 1.2 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.