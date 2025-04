Les Clippers s’en sortent au forceps à Orlando

Au lendemain de leur défaite à Cleveland, les Clippers se rendaient à Orlando pour y défier le Magic et tenter de se relancer. Mission accomplie, puisque la franchise californienne s’est offert une nouvelle victoire (96-87), la onzième en quatorze matchs, et ce à l’issue d’une rencontre pour le moins accrochée et défensive.

Ce succès, Los Angeles le doit en grande partie à son quatuor de base : Kawhi Leonard (21 points, 8 rebonds) – Norman Powell (21 points) – James Harden (20 points, 7 interceptions, 5 passes) – Ivica Zubac (18 points, 20 rebonds, 5 passes). Nécessaire pour répondre à l’abattage de la doublette floridienne Paolo Banchero (26 points, 6 rebonds) – Franz Wagner (21 points, 6 passes, 5 rebonds).

Zubac, Monsieur Seconde Chance

Particulièrement dominateurs dans la peinture, dans le sillage d’un Ivica Zubac qui n’en finit plus d’impressionner, en arrachant un nombre incalculable de secondes chances et en alignant les paniers à haut pourcentage, les Clippers auront su prendre peu à peu les commandes de cette rencontre.

Notamment après la pause, où la variété de leurs options offensives a fini par avoir raison du Magic, trop dépendant de Paolo Banchero et Franz Wagner, pas autant à l’aise que d’habitude en attaque.

On retiendra que c’est dans le quatrième quart-temps, sur un 7-0 qui a fait passer le score d’une possession (78-75) à une avance à deux chiffres (85-75), que Los Angeles a mis pour de bon la main sur ce match. Norman Powell, Kawhi Leonard et James Harden s’assurant à tour de rôle de repousser les assauts de Orlando, beaucoup trop maladroit au tir et balle en main pour espérer mieux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les attaques à la peine. Offensivement, on ne peut pas dire que les deux équipes nous aient offert du grand basket, à l’image de Kawhi Leonard et Paolo Banchero. Entre le 40% de réussite au tir du Magic et le 44% des Clippers, mais surtout leurs 26% et 27% respectifs à 3-points, ce fut ainsi compliqué de trouver la faille de ce côté du parquet, d’autant que les pertes de balle étaient aussi nombreuses. Il a donc fallu se faire violence et provoquer des fautes pour aller chercher des points sur la ligne, où Orlando comme Los Angeles ont été plutôt adroits dans le domaine. Mais ce sont bien les défenses qui auront fait la loi dans ce match.

– Los Angeles met la pression au classement. Si le Magic semble déjà condamné à passer par la case play-in pour aller en playoffs, les Clippers font quant à eux de leur mieux pour éviter d’emprunter cette voie. La bonne nouvelle de la soirée, c’est donc que les Angelenos, 8e, comptent désormais le même nombre de victoires (43) que les Warriors, 6e, même si ces derniers gardent encore une défaite de moins. Tout reste à faire, d’autant que les Wolves, 7e, sont aussi dans la course et que les Grizzlies, 5e, voire les Lakers, 4e, ne sont pas non plus à l’abri à moins de deux semaines de la fin de cette saison régulière pour le moins indécise.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.