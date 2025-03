Kenny Atkinson motive les Cavaliers en balançant une bouteille d’eau sur une télévision…

Après avoir seulement perdu 10 matches en cinq mois, les Cavaliers ont connu la défaite à cinq reprises depuis deux semaines. Pour les sortir de leur pire crise, avec quatre défaites d’affilée, Kenny Atkinson avait déjà adopté une méthode alternative, en misant sur la détente plutôt que sur le bâton.

Pour rebondir après le revers contre les Pistons et avant d’affronter les Clippers, le coach a encore innové dans le vestiaire et ce sont Donovan Mitchell et Jarrett Allen qui racontent la scène.

« Il est arrivé, a parlé de Duke et du Final Four, puis a jeté sa bouteille d’eau sur la télévision. C’est sorti de nulle part et il a commencé à crier », décrit le premier, qui a retrouvé dans ce geste du Rick Pitino, son entraîneur de Louisville en NCAA. « Le message était très clair, avec des mots choisis de la part de Kenny et ça nous a enflammé », poursuit le second.

Kenny Atkinson s’est donc laissé aller pour motiver ses joueurs. « On avait besoin, peut-être pour des raisons psychologiques, de gagner ce match et de le faire avec la bonne manière », estime l’entraîneur, après la victoire de ses troupes, synonyme de 60e victoire de la saison pour les Cavaliers.

Et preuve que le coach voulait vraiment ce succès, il a réduit sa rotation dans cette partie. « J’ai pensé comme pour un match de playoffs. Ça va ressembler à ça les playoffs et comme ça tournait bien, je suis resté avec ce groupe. Si cela avait été le 42e match de la saison, j’aurais fait mes rotations classiques, mais il fallait gagner cette rencontre », conclut Kenny Atkinson.