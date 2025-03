60 victoires pour les Cavs, une première sans LeBron James

Voir les Cavs imiter le Thunder n’était qu’une question de jours. Une semaine après les hommes d’Oklahoma City, ceux de Cleveland ont à leur tour atteint la barre symbolique des 60 victoires cette saison en repoussant les Clippers hier. Une barre atteinte pour la troisième fois de l’histoire du club.

Et ceci après les exercices 2008/09 (66 victoires) et 2009/10 (61 victoires), les deux dernières saisons de LeBron James avant son départ à Miami. « (On peut) célébrer les petites victoires et on le fera. C’est une super année. Tous nos sacrifices et notre travail acharné portent leurs fruits. C’est important pour la franchise et pour la ville », savoure Donovan Mitchell, 24 points, 12 rebonds et 7 passes dans ce match.

Son coach Kenny Atkinson avoue qu’il ne s’attendait pas à gagner autant de matchs pour sa première saison dans l’Ohio. « Mon objectif personnel était de voir comment on pouvait s’améliorer par rapport à l’année dernière, même si ce n’était que pour une ou deux victoires. Que cette équipe passe à un autre niveau et dépasse cet objectif, cela en dit long », juge le coach, qualifiant l’accomplissement de « monumental ».

Sa formation, alors guidée par J.B. Bickerstaff, avait remporté 48 succès l’an dernier. « On doit célébrer ça. Ce n’est pas l’objectif final, mais prenons une grande respiration et célébrons », réclame le coach, devenu le 13e entraîneur de l’histoire à atteindre 60 victoires lors de sa première saison avec une nouvelle équipe.

Sortir de l’ombre de LeBron James

En gagnant autant, ses Cavs font également un pas de plus pour sortir de l’ombre de LeBron James, l’homme qui a incarné la franchise pendant plus d’une décennie – entrecoupée par son passage à Miami – avec en point d’orgue, forcément, le titre historique remporté en 2016.

« Que ça nous plaise ou non, LeBron est le visage de cette ville et a accompli tellement de choses. Il est difficile de se détacher de cette idée ou des records, être les premiers à faire quelque chose avec LeBron ici. On essaie de faire quelque chose de spécial et, espérons-le, on y parviendra », affiche Jarrett Allen.

Son équipe avait déjà passé une première étape en ce sens l’an dernier, en remportant sa série au premier tour des playoffs face au Magic, la première série de playoffs remportée sans LeBron James depuis 1993. « Depuis que je suis ici, chaque étape a été un tremplin. Il y a eu des améliorations chaque année », constate le pivot transféré par les Nets en 2021.

Avec 60 victoires pour 15 défaites, et plus de quatre matchs d’avance sur leurs poursuivants les Celtics, les Cavs ont de bonnes chances de finir au sommet de l’Est. Et donc de bénéficier de l’avantage du terrain au moins jusqu’à une éventuelle finale NBA.

« Si j’avais des priorités, je préférerais que l’on joue bien et que tout le monde soit en bonne santé. J’espère que la première place viendra avec cela, et je pense que ce sera le cas. On doit garder la philosophie et la mentalité que nous sommes en train de grandir », nuance toutefois Kenny Atkinson pour finir.