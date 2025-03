Record de franchise égalé pour un Thunder affamé

Une nouvelle page s’écrit dans les livres d’histoire du Thunder. En s’imposant sur le parquet des Kings cette nuit, la formation d’OKC a signé sa 60e victoire de l’année. Elle est la première de la ligue cette saison à atteindre cette barre, ce qui lui permet également d’égaler un record de franchise, version Thunder.

Celui-ci est en date de la saison 2012/13, quand les jeunes loups Kevin Durant et Russell Westbrook, 24 ans à l’époque, étaient au pouvoir. La version actuelle du Thunder est plus généralement la plus jeune de l’histoire à gagner 60 matchs dans le même exercice.

The Oklahoma City Thunder are the youngest team to ever reach 60 wins, doing so at the eighth-fastest pace in NBA history ⚡️ pic.twitter.com/IJ3R9kBE4C — The Athletic (@TheAthletic) March 26, 2025

Âgé de 26 ans, Shai Gilgeous-Alexander est le leader d’un groupe dont les vétérans Alex Caruso et Kenrich Williams n’ont pas plus de 30 ans. Là où la moyenne d’âge de la version 2013 du Thunder était tirée vers le haut par la présence de Derek Fisher (38 ans à l’époque).

« On joue chaque soir pour s’améliorer, devenir un meilleur groupe. Et c’est la raison pour laquelle on a sécurisé cette place si tôt. C’est la raison pour laquelle on a été l’équipe la plus rapide à atteindre 60 victoires dans l’histoire de la franchise. Peu importe ce qu’on a fait dans le passé, ce qu’on a accompli, si on se concentre sur l’opportunité devant nous pour nous améliorer, on regardera (ce qu’il en est) à la fin de la saison », réagit « SGA ».

Les Sonics bientôt dépassés ?

Celui-ci a terminé avec sa production habituelle à Sacramento, avec 32 points, 7 rebonds et 5 passes. À l’instar de son leader, cette équipe dégage une sérénité impressionnante grâce à laquelle elle roule sur toute la ligue en ce moment : sept victoires de suite, et même 14 victoires en 15 rencontres.

Avec encore dix matchs à disputer, la troupe de Mark Daigneault a largement de quoi aller chercher les records absolus de la franchise, avant le déménagement à Oklahoma City, encore détenus par les Sonics de Seattle. Dont la formation 1995/96, avec son tandem Gary Payton – Shawn Kemp, qui avait fini avec 64 victoires et 18 défaites. Et s’était hissée jusqu’à la finale NBA, perdue face aux Bulls.

« Tu baisses la tête et tu empiles les journées, les matchs, les possessions, pour construire des habitudes, faire de ton mieux chaque jour et parfois tu lèves la tête et tu es sur une série de victoires, tu as 60 succès, parfois c’est une série de défaites. Cette équipe a pris l’habitude de se concentrer sur la prochaine possession, le prochain match, le jour suivant, et cela nous a mis dans cette position, pour laquelle nous sommes reconnaissants », réagit Mark Daigneault.

Le coach ajoute : « On ne lève pas la tête aujourd’hui, mais j’ai félicité l’équipe pour avoir égalé le record de franchise. On veut apprécier la saison que l’on connaît, mais en même temps, il reste du travail à accomplir. » À savoir aller le plus loin possible en playoffs, au cours desquels son équipe devrait disposer de l’avantage du terrain jusqu’à une éventuelle finale NBA.