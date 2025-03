Kevin Willard quitte Maryland pour Villanova !

En NBA comme en NCAA, c’est compliqué de remplacer une légende, et Kyle Neptune en a fait l’expérience à Villanova. Successeur de Jay Wright à la tête des Wildcats, le technicien n’est jamais parvenu à qualifier l’université au tournoi NCAA depuis sa prise de fonctions en 2022, et la direction avait jeté son dévolu sur Kevin Willard.

Après une semaine de rumeurs, ESPN confirme que l’entraîneur de Maryland a décidé d’accepter l’offre de Villanova, et il quitte le campus de College Park avec un très bon bilan : deux tournois NCAA en trois ans, dont une qualification au Sweet-16, une première depuis 2016. Malgré ça, Willard avait prévenu qu’il ne prolongerait que s’il avait l’assurance d’avoir davantage de moyens et de responsabilités.

En désaccord avec la direction de Maryland

« Je dois apporter des changements fondamentaux au programme », avait déclaré Willard avant le début du tournoi NCAA. « C’est sur cela que je me concentre en ce moment. C’est probablement la raison pour laquelle aucun accord n’a encore été conclu, car je veux voir – j’ai besoin de voir – des changements fondamentaux réalisés. Je veux que ce programme soit excellent. Je veux qu’il soit le meilleur du pays, je veux gagner un titre national, mais certaines choses doivent changer. »

Au-delà de l’aspect financier, il a ainsi choisi de rejoindre un programme plus ambitieux, qui reste sur quatre Final Four et deux titres de champion NCAA sur la dernière décennie. Formé par Rick Pitino à Louisville puis aux Celtics, Willard s’était fait connaître à Seton Hall avec cinq tournois NCAA en douze ans, et un titre de la Big East en 2020. Mais la pandémie de Covid l’avait empêché de valider cette belle saison…