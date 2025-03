Stats & Highlights | Le Magic écrase les Kings, les Celtics et le Heat enchaînent

Le Magic n’a quasiment plus aucune chance de se qualifier directement pour les playoffs. Mais les Floridiens ont fait une bonne opération pour la 7e place en battant les Kings cette nuit de 30 points (121-91).

Auteur de 24 points, Paolo Banchero, bien soutenu par l’adresse longue distance de Caleb Houstan (18 points à 6/7 de loin), n’a eu besoin que de jouer trois quart-temps, car le match était déjà plié. Sacramento, pour qui le seul DeMar DeRozan a surnagé (21 points à 7/11), a eu beaucoup de mal à s’exprimer en attaque.

Le Magic (36v-39d) récupère ainsi la 7e place de sa conférence, pour la première fois depuis fin février, synonyme d’avantage du terrain en cas de play-in face aux Hawks. Les Kings (36v-38d), toujours 10e à l’Ouest, n’en disposeraient pas face aux Mavs en cas d’affrontement dans ce contexte.

Le Heat en bien meilleure forme

Un peu plus bas au classement à l’Est, le Heat (33v-41d) a confirmé son regain de forme en repoussant largement les Sixers (23v-51d) grâce aux 30 points de Tyler Herro. En face, Guerschon Yabusele n’a pris qu’un tir en 30 minutes… Après sa série en enfer de dix revers de suite, Miami gagne ainsi un 4e match de suite pour la première fois du décembre, et revient à égalité avec les Bulls, 9e.

Au sommet de l’Est, les Celtics (55v-19d) l’ont emporté avec une moindre marge sur le parquet des Spurs (31v-42d). De retour de blessure, Jayson Tatum a montré la voie avec 29 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Six autres joueurs de sa formation ont fini avec 11 points ou plus dans une rotation très resserrée.

Un mot enfin sur les Nets (24v-51d) qui l’ont emporté sur le parquet des Wizards (16v-58d) sur un panier de la gagne de Drew Timme (19 points), qui jouait son second match NBA en carrière. Alex Sarr a eu du mal à convertir (12 points à 4/12 aux tirs dont 0/5 de loin).

Orlando – Sacramento : 121-91

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 121 SAC 91 WAS 112 BRO 115 PHI 95 MIA 118 CHI 119 DAL 120 MEM 127 LAL 134 OKC 132 IND 111 SAS 111 BOS 121

Washington – Brooklyn : 112-115

Philadelphie – Miami : 95-118

San Antonio – Boston : 111-121

