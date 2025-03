Jaden Hardy a encore débloqué l’attaque des Mavs

Consternation collective au sein du Kia Center. Anthony Black, ses coéquipiers sur le banc du Magic et le public floridien n’en reviennent pas alors que le tir de Jaden Hardy vient de tomber dans le cercle.

Après avoir ricoché plusieurs fois sur l’arceau. L’arrière des Mavs plaidera l’intervention divine, son tir avait valeur de « dagger » à deux minutes de la fin, pour aggraver l’écart à 9 unités.

Dans la courte victoire de sa formation en Floride, celui-ci ne pouvait pas rater grand-chose. Alors qu’Anthony Davis a connu une soirée pénible aux tirs (15 points à 5/19 dont 1/5 de loin), l’arrière est sorti du banc pour apporter 22 points (7/12 aux tirs dont 5/6 de loin) en 20 minutes.

Du point par minute donc, pour rappeler à tout le monde à quel point l’arrière peut être un scoreur redoutable. « Je me suis senti bien. Une fois que j’ai la main chaude, j’ai l’impression que ça va continuer à rentrer. Je ne pense pas à rater. C’est bien que mes coéquipiers m’aient trouvé aujourd’hui et que j’aie trouvé mon rythme », apprécie-t-il.

À son retour de blessure, qui l’avait privé d’une dizaine de jours de compétition, il avait déjà planté 24 points face aux Pacers. Puis… aucun, deux jours suivants face aux Pistons. La régularité reste encore très aléatoire avec le joueur de 22 ans qui a connu plusieurs passages à l’infirmerie en cours de saison.

« L’un des meilleurs marqueurs de la ligue »

« À chaque fois qu’il commence à aller dans la bonne direction… Malheureusement, il a eu cette blessure à la cheville, il a marché sur le pied de quelqu’un et il est sur la touche pour plusieurs semaines et il perd son rythme. Et on peut voir qu’il retrouve son rythme et une fois qu’il le retrouve, je crois que c’est l’un des meilleurs marqueurs de la ligue », juge Jason Kidd, souhaitant pouvoir le garder en bonne santé « parce qu’on a besoin de ses points ».

Car les Texans ont encore du boulot pour arracher leur place en « play-in ». Leur victoire de cette nuit, la troisième en quatre rencontres, leur permet de retrouver la 10e place. Les Mavs ont l’occasion d’enchaîner à Chicago samedi, avant de recevoir des équipes à leur portée (Nets et Hawks).

« Chaque match va être une lutte acharnée, alors on s’appuie les uns sur les autres, c’est ce qu’on fait. Ce match-là va vraiment nous booster, mais on est concentrés sur le suivant. On sait qu’on doit obtenir la prochaine victoire, notre objectif est d’atteindre le play-in et de terminer la saison en beauté », termine l’arrière remplaçant.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 20 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.1 8.8 2023-24 21 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.8 0.1 7.3 2024-25 22 50 15 43.5 38.0 68.7 0.2 1.4 1.5 1.4 1.6 0.5 1.4 0.1 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.