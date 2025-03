Les Warriors perdent encore Gary Payton II

Alors que les Warriors doivent récupérer Stephen Curry rapidement, ils viennent par contre de perdre Gary Payton II, absent « jusqu’à nouvel ordre » suite à une déchirure d’un ligament du pouce gauche…

Une très, très mauvaise nouvelle pour Steve Kerr, qui perd donc là l’un de ses meilleurs soldats défensifs.

Le fils du « Glove » s’entendait d’ailleurs particulièrement bien avec Jimmy Butler, les deux hommes et Draymond Green formant un trident défensif de très haut niveau pour ralentir les meilleurs attaquants adverses.

« J’adore ce que G [Gary Payton] apporte. Il a le travail le plus compliqué, celui de défendre sur le meilleur joueur adverse soir après soir et il ne se plaint jamais. Il fait tout ce que vous lui demandez de faire », expliquait ainsi récemment l’ancien All-Star du Heat. « Il prend les shoots, il les met. C’est super de le voir et c’est super de jouer avec lui. Et plus important encore, il réalise action décisive après action décisive. »

Malheureusement, s’il est toujours précieux quand il est en bonne santé, Gary Payton II (32 ans) est aussi un joueur qui passe beaucoup de temps à l’infirmerie. Et souvent à des moments clés de la saison.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 23 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * 24 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.3 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * 24 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.2 0.2 0.1 2.5 2017-18 * 24 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.5 2018-19 25 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 26 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 28 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 28 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.8 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * 29 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.0 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * 29 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * 29 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 30 44 16 56.3 36.4 60.9 1.0 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 2024-25 31 58 15 58.5 33.0 71.1 0.8 2.1 3.0 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.