Les Lakers libèrent Cam Reddish pour garder Jordan Goodwin

C’est le moment de l’année où les franchises doivent faire des choix avec leur « two-way contracts ». À Dallas, Kessler Edwards ne peut plus jouer avec les Mavericks, et c’était aussi le cas aux Lakers pour Jordan Goodwin.

Devenu un membre important de la rotation de JJ Redick, et même titulaire sur certains matchs en fonction des absences, celui qui a pris la place d’Armel Traoré chez les « Purple & Gold » avait atteint le maximum autorisé de 19 matchs avec l’équipe première, au prorata des 50 matchs permis aux « two-way » signés pour toute la saison.

Mais aux Lakers, on ne voulait pas se passer du joueur de 26 ans, et on a donc décidé de se séparer de Cam Reddish, qui végétait de son côté au bout du banc de l’équipe, afin de lui offrir un vrai contrat.

En complément, Chris Haynes indique que ce nouveau bail contient une « team option » pour la saison prochaine.

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 22 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 23 62 18 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 * 25 57 19 36.9 29.8 74.6 1.5 2.9 4.4 2.7 1.3 0.8 1.0 0.3 6.5 2023-24 * 25 40 14 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 1.9 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 * 25 17 29 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 2024-25 25 19 21 47.0 41.3 81.8 1.5 2.4 3.9 1.4 1.6 1.2 0.8 0.5 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.