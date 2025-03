Kristaps Porzingis monte en puissance

La défense des Suns complètement endormie, il a facilement capté le rebond offensif après le tir à 3-points manqué par Jaylen Brown. Kristaps Porzingis a alors cherché à claquer un dunk renversé, sans aucune opposition. Raté…

À Phoenix, le Letton des Celtics s’en est pris autrement pour exploser, avec toute sa formation, la défense de l’équipe de l’Arizona dans ce premier quart-temps : en sanctionnant derrière l’arc, évidemment. Le géant a converti trois missiles, sur autant de tentatives, de cette distance.

Puis dans le second quart-temps, il s’est rapproché du cercle pour finir, et montré qu’il n’était pas du tout rouillé, comme ce dunk raté pouvait le suggérer. Le joueur de 29 ans a terminé cette partie avec 30 points – second match de l’année à cette marque ou plus – 8 rebonds et 2 contres, avec une efficacité impressionnante : 10/15 aux tirs, dont 4/5 de loin.

« KP est super, il assure. Il joue bien, il est adroit et prend les bonnes décisions. On va avoir besoin de lui cette année en playoffs. Rester en bonne santé est la clé. Mais KP a assuré tout au long de la saison », félicite Jaylen Brown, lui-même auteur de 24 points alors qu’il dit ne pas se sentir à 100%, après avoir manqué plusieurs matchs en raison d’une gêne au genou.

Son meilleur mois en mars

Son coéquipier, bloqué à l’infirmerie plusieurs semaines à cause d’une mystérieuse maladie, semble, lui, aller beaucoup mieux. « Ce soir je me suis très bien, effectivement. Lors du dernier match, j’étais un peu en dessous. Je n’avais pas mes jambes, mon souffle. Mais ce soir je me suis senti vraiment bien. Avant le match, je savais déjà que ça allait être une bonne soirée », témoigne celui qui s’était contenté de 16 points (5/13 aux tirs) à Sacramento deux jours plus tôt.

En fin de semaine dernière, malgré une sortie à 27 points et 10 rebonds face au Jazz, il disait ne pas être au mieux de sa forme. Mais l’enchaînement des matchs semble avoir des effets favorables.

« Je me remets sur pied sans me laisser trop emporter parce que je vais peut-être encore passer par (des difficultés). Mais dans l’ensemble, c’est de mieux en mieux », assure l’intérieur qui tourne à 24 points (58% aux tirs dont 40%) et 8 rebonds en 29 minutes en mars, son mois le plus productif.

Une production bienvenue alors que Jayson Tatum a, à son tour, rejoint l’infirmerie de Boston. Selon l’intérieur, les Celtics s’appliquent malgré tout à pratiquer le « même style de jeu. JT est évidemment… le joueur principal et crée beaucoup d’opportunités pour nous. Mais quand il n’est pas là, on a des gars qui endossent ces rôles et prennent plus de tirs, de responsabilités, créent plus. » Ce qui est précisément son cas.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 20 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 21 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ 22 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 24 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 25 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * 26 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * 26 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * 26 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 27 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 28 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 29 37 29 48.9 40.3 81.5 1.6 5.3 7.0 2.0 2.8 0.8 1.2 1.6 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.