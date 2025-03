Kristaps Porzingis touché par une « maladie virale non identifiée »

Voilà deux semaines qu’on se demandait de quel mal pouvait bien être atteint Kristaps Porzingis. Officiellement malade, avec pour seul précision qu’il n’était pas touché par le Covid, le Letton en est maintenant à six matchs manqués et près de deux semaines d’absence après avoir raté le match de la nuit face au Jazz…

Au regard de la durée de son indisponibilité et de l’incompréhension grandissante du grand public, « KP » a décidé de poster un message sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Sauf que le contenu n’est pas forcément rassurant, le joueur ne sachant toujours pas de quel maladie il est atteint !

« J’ai eu affaire à une maladie virale que nous n’avons pas encore été en mesure d’identifier complètement », a-t-il écrit dans un post sur X/Twitter publié en plein milieu du match entre Boston et Utah. « Je me rétablis et je vais mieux. Mais je continue à travailler pour revenir en pleine possession de mes moyens afin d’aider cette équipe. Merci pour votre soutien et j’espère que vous reviendrez bientôt en bonne santé ».

Si Boston a appris à vivre et à être performant malgré ses absences récurrentes, la situation va devenir crispante si le joueur reste indisponible alors que l’échéance des playoffs va inévitablement se rapprocher. Dès demain, c’est un nouveau choc qui attend les Celtics, face à Oklahoma City, un match que Kristaps Porzingis devrait à nouveau manquer. Ce sera (encore) à Al Horford et Luke Kornet de faire le boulot en attendant son retour.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 32 29 47.4 40.3 81.3 1.6 5.2 6.8 1.9 2.8 0.8 1.2 1.6 18.9 Total 491 31 46.0 36.4 83.0 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.