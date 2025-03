LeBron James, de l’Homme invisible à Superman

Avant de sauver les Lakers, LeBron James a été extrêmement discret. À tel point qu’il est arrivé dans le dernier quart-temps avec seulement trois petits points à son compteur et surtout aucun panier inscrit (0/6) !

L’incroyable série de 1 282 matchs consécutifs où l’ailier de Los Angeles a mis au moins 10 points allait-elle prendre fin ? La série a pourtant débuté en janvier 2007, soit il y a plus de 18 ans…

Et non, car après ces trois premiers quart-temps discrets, le « King » s’est réveillé. Pour entamer le dernier acte, il met huit points de suite pour maintenir sa série en vie, mais aussi pour permettre aux Lakers de prendre 13 points d’avance face à une équipe d’Indiana très solide.

Et après une perte de balle et un tir à 3-points raté qui ont failli coûter cher à Los Angeles, c’est lui qui offre la victoire à son équipe avec cette claquette sur le gong final.

LeBron James encore à la poursuite de Michael Jordan

« Je n’ai pas vraiment pu montrer d’émotions parce que je regardais si le ballon était parti à temps », confesse le héros de la soirée. « On ne sait jamais si le ballon quitte vos doigts au bon moment ou non, mais quand j’ai vu que j’étais dans le temps, ce fut très gratifiant, vu la manière avec laquelle on a joué ce soir. »

LeBron James est ainsi venu mettre fin à une rencontre haletante qui a mis à rude épreuve les nerfs des fans, des joueurs et des entraîneurs, à l’image de JJ Redick : « J’ai l’impression qu’on a gagné ce match trois fois puis que nous l’avons perdu trois fois avant de finalement le remporter. C’est difficile de gagner en NBA, surtout contre Indiana. On ne parle pas d’eux et, pourtant, ils ont une sacrée équipe de basket. »

Avec cette claquette au buzzer, LeBron James a réalisé son 8e « buzzer beater » en carrière. C’est le deuxième plus gros total de l’histoire, saison régulières et playoffs confondus, qu’il partage avec Kobe Bryant et Joe Johnson. Il ne lui manque plus qu’un seul tir victorieux au buzzer à « LBJ » pour venir égaler un certain Michael Jordan…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 59 35 51.6 38.4 76.4 1.0 7.2 8.2 8.5 1.5 0.9 3.9 0.6 24.9 Total 1551 38 50.7 35.0 73.6 1.2 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.