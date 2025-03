C’était une soirée mémorable au Madison Square Garden. Ce qui n’était en apparence qu’un « anodin » Knicks – Mavericks a été l’occasion pour Karl-Anthony Towns et Josh Hart d’écrire une ligne dans la grande histoire de la franchise de New York. Les deux joueurs de la Grosse Pomme ont chacun fini en triple-double contre Dallas, une performance rare pour deux coéquipiers dans un même match.

Ce n’est que la 19e fois en 79 saisons NBA qu’une telle performance combinée a lieu. « Je jouais à Los Angeles quand LeBron James et Lonzo Ball l’avaient fait (le 15 décembre 2018 contre Charlotte, ndlr), et cela avait l’air incroyable » s’est souvenu Josh Hart devant les micros. « Maintenant, la boucle est bouclée en se retrouvant dans la même situation avec Karl-Anthony et c’est vraiment génial. C’est un privilège. »

Première période de rêve pour « KAT »

Le tandem a compilé 42 points, 24 rebonds, 22 passes dans la victoire de New York contre Dallas. Karl-Anthony Towns s’est occupé de passer la première couche avec une domination totale à l’intérieur en première période. Le pivot a servi autant de finisseur que de plaque tournante poste haut pour trouver ses coéquipiers.

« En début de match, c’est comme si les coupes vers le cercle étaient toutes ouvertes » a expliqué KAT aux médias dans le vestiaire. « Mes coéquipiers m’ont fait confiance à me laisser le ballon au milieu du terrain et j’ai simplement voulu leur rendre cette confiance. »

Avec 24 points, 8 rebonds et 7 passes à la mi-temps, l’intérieur avait déjà fait le gros du boulot pour son premier triple-double depuis plus de trois ans, le 30 janvier 2022 avec les Wolves.

C’est pourtant bien Josh Hart qui a validé le sien en premier, dès le troisième quart-temps, celui durant le quel les Knicks se sont détachés grâce à une défense retrouvée. Dans son style caractéristique, au combat et à l’énergie, le couteau-suisse est allé arracher son dixième rebond de la soirée sous le cercle adverse pour compléter son triple-double. « Cela illustre parfaitement mon jeu j’imagine, en me battant » a-t-il ainsi résumé.

Car Josh Hart a presque davantage brillé par son impact défensif que pour son omniprésence sur le parquet. Cela ne l’a pas empêché de finir avec 16 points, 12 rebonds et 11 passes, une performance « de l’ombre » de luxe. « C’est difficile de décrire ce qu’il est pour cette équipe parce que parfois il est le facilitateur, parfois le rebondeur, celui qui dicte le tempo, qui défend dur… Et à la fin du match, vous prenez du recul et il a fait un paquet de choses pour vous aider à gagner » détaille Tom Thibodeau en conférence de presse après la rencontre. « Vous savez, ces actions ‘d’effort’. Je pense que cela soude et inspire l’équipe d’avoir ce genre d’actions de sa part, et cela devient contagieux. »

Josh Hart dans l’histoire des Knicks

Comme avec Karl-Anthony Towns ce mardi, même si le Dominicain a surtout voulu mettre en avant la performance de son coéquipier. « Il a fait neuf triple-double cette saison, ce n’est que mon premier, il fait un bien meilleur travail que moi à en obtenir » a-t-il souri. « Mais la manière qu’il a de le faire est spéciale. C’est toujours par ses efforts et pour le collectif. »

Avec ce neuvième match en trois dimensions cette saison, Josh Hart s’offre un record dans l’histoire des Knicks sur un seul exercice, détenu jusque-là par Walt Frazier avec huit en 1968/69. « Cela veut dire que j’ai bien joué lors d’au moins neuf des matchs de la saison jusque-là » s’en est amusé Josh Hart, qui n’imaginait pas un destin aussi glorieux. « L’objectif était de devenir un joueur NBA. Mais de manière réaliste, je pensais travailler dans les médias autour du basket, dire des bêtises dans un talk show, une émission de radio ou je ne sais quoi. Je n’avais pas imaginé tout ça. C’est plus que ce dont j’avais rêvé. Dieu ouvre des portes que vous ne pensiez même pas possibles. »

Pas mal pour un joueur qui n’avait pas signé un seul triple-double de sa carrière avant d’arriver à New York. Depuis, il est le cinquième meilleur joueur de toute la ligue dans l’exercice, seulement devancé par les spécialistes du genre Nikola Jokic, Domantas Sabonis, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, à égalité avec LeBron James.

Malgré tout, le ballon du match est allé à Kevin McCullar Jr, auteur de ses premiers points en NBA. « C’est un choix facile » assure Josh Hart. « Le record, c’est cool mais il sera battu à un moment donné. Même si j’espère que ce sera le plus tard possible. Marquer ses premiers points en NBA, personne ne peut vous le reprendre. »