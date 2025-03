Les Warriors se préparent pour « le match le plus important de l’année »

Même s’ils restent accrochés à leur 6e place à l’Ouest, les Warriors n’ont qu’une victoire de plus que les Clippers, et un revers de moins que les Wolves qui les suivent. À dix matches de la fin, les playoffs sont encore loin d’être assurés, et la lourde défaite à Miami a des allures de piqûre de rappel.

« Je pense que vendredi, ce sera le match le plus important de l’année ! » lâche Steve Kerr à propos du déplacement à La Nouvelle-Orléans. Pourtant, les Pelicans sont déjà en vacances, et il y a une classe d’écart entre les deux formations, mais le coach des Warriors est préoccupé par les deux défaites d’affilée.

« On vient de perdre deux matches de suite, avec de très mauvaises prestations. C’est le moment de rebondir » prévient-il. « C’est ce que font les bonnes équipes, et je suis confiant dans le fait qu’on va y arriver ».

Les équipes « se défoncent » face aux Warriors

Les Warriors sont au cœur d’un « road trip » de six matches, et il y a la peur de retomber dans une « spirale » de défaites. « On vient de perdre deux fois de suite, et on ne veut pas que ça se transforme en spirale… C’est le mauvais moment pour tomber dans une spirale de défaites. Il faut donc se remettre à jouer, faire attention à ce ‘road trip’, et à avancer dans la bonne direction » prévient Draymond Green. « On débute ce ‘road trip’ par deux défaites, et il faut être certain de replacer le navire vers le bon cap ».

Le danger, c’est que les Warriors sont redevenus une équipe à battre. « On se doit d’aborder chaque match comme si on jouait la meilleure équipe de la NBA. Parce que c’est ce que font les équipes face à nous… » poursuit l’intérieur des Warriors. « Les gars se défoncent face à nous. C’est dingue… mais c’est la NBA. Chaque équipe a du talent, et qu’elles possèdent un bilan positif ou négatif, chaque équipe a du talent, et chaque équipe peut vous battre. On se doit de trouver un moyen de gagner ces matches. »

La bonne nouvelle, c’est que Stephen Curry devrait être de retour face aux Pelicans.