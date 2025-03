Les Blazers ont rendu hommage aux finalistes 1990 et 1992 sans Clyde Drexler…

Vendredi dernier, lors de la réception des Nuggets, les Blazers ont rendu hommage aux deux équipes qui ont joué les Finals en 1990 et 1992. Chaque fois, Clyde Drexler et sa bande ont buté sur plus fort, les Pistons vers « Bad Boys » d’abord, les Bulls de Michael Jordan ensuite. Mais le souvenir reste, Portland n’ayant pas rejoué les Finals depuis.

Sauf que, 35 ans après, il y avait logiquement beaucoup d’absents. Certains joueurs sont malheureusement décédés depuis : Jerome Kersey, Kevin Duckworth, Cliff Robinson ou encore Wayne Cooper, Drazen Petrovic et Walter Davis. D’autres avaient des obligations, comme Danny Ainge, avec le Jazz et Mark Bryant, assistant coach à New York.

Néanmoins, l’absence la plus notable, ce fut celle de Clyde Drexler, le meilleur joueur, le All-Star, le visage même de ces deux équipes, sacrées dans la conférence Ouest. L’ancien membre de la « Dream Team » des Jeux olympiques de 1992 était chez lui, à Houston, près de sa femme, qui récupère d’un cancer du sein.

« Ils n’entretiennent aucune relation avec les anciens joueurs »

Il aurait pu justifier son absence avec cette raison médicale, mais il a aussi précisé qu’il n’avait pas été vraiment prévenu de cet hommage, n’en connaissant pas la date exacte… « Terry Porter m’a appelé il y a deux mois et m’a dit que la franchise réfléchissait à ça. Je lui ai parlé de l’état de santé de ma femme et il m’a dit que, quand la date se rapprocherait, il me le dirait », raconte Clyde Drexler.

Puis plus rien ? Visiblement, la franchise a envoyé une invitation à son ancienne gloire. Mais impossible de savoir de quelle manière – courrier, mail, texto, coup de téléphone – et d’après Clyde Drexler, peu importe puisque le message n’est pas passé. « Ils ont manqué le coche », lance-t-il.

Un rendez-vous manqué qui ne va pas arranger la relation entre l’ancien joueur et la franchise. Il n’hésite pas à critiquer les Blazers qui, selon lui, ne mettent pas assez les anciens gloires en avant. « Ils n’entretiennent aucune relation avec les anciens joueurs. C’est un zéro pointé dans ce domaine », se lamente « Clyde The Glide ».

Terry Porter, ancien joueur de cette époque et désormais ambassadeur pour les Blazers, confirme les dires de son coéquipier en Finals 1990 et 1992. « Cela arrive », dit-il sur le manque d’effort pour avoir un lien avec les anciens. « Cela fait du mal aux relations, les gars ne se sentent pas estimés pour ce qu’ils ont fait. Doucement, on commence à faire revenir les anciens et à construire un lien. »

Une dent contre Bert Kolde

Terry Porter ajoute que « tout le monde a essayé de joindre » Clyde Drexler mais ce dernier « a du ressentiment à l’égard de certains dans la franchise ». Clyde Drexler a en effet beaucoup de mal avec Bert Kolde, le fidèle conseiller de Paul Allen, l’ancien propriétaire, décédé en 2018. Et cela date des années 1990.

« De ce que je comprends, Bert a carte blanche pour diriger la franchise en coulisses. Regardez ce qu’il a réussi à faire : pas grand-chose. Les Blazers n’ont pas réussi à monter une équipe compétitive année après année. J’attends le jour où il y aura d’autres personnes aux commandes et plus Bert Kolde, pour enfin apporter un peu de passé et le fusionner avec le présent », espère l’ancien champion NBA avec les Rockets en 1995, qui ne critique pas pour autant Joe Cronin, le GM des Blazers. « J’ai eu des discussions avec lui et ça a l’air d’être un bon gars. Tant que la franchise ne sera pas venue et que Bert Kolde sera là, ils n’y arriveront pas. »

Est-ce à dire que, pour l’instant, les rendez-vous entre les Blazers et Clyde Drexler sont impossibles ? En tout cas, la semaine passée, ce fut raté et l’ancien joueur le regrette.

« Je suis désolé de ne pas avoir été là pour montrer mon amour aux fans. Pour moi, ils étaient et sont toujours les meilleurs de la ligue. Ils m’ont toujours donné du respect et de l’amour, ont soutenu l’équipe contre vents et marées. Ils venaient à chaque match et on ne voulait pas les décevoir. Ils étaient phénoménaux », conclut-il.