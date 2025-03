Devin Booker terrasse les Bucks à la dernière seconde !

Quatre ans après la défaite en finale NBA face aux Bucks, Devin Booker tient une petite revanche avec le panier de la gagne face aux coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Un panier à mi-distance, dont il a le secret, qui permet aux Suns d’enchaîner une 4e victoire d’affilée.

À voir le début de match, on a bien du mal à croire que les Suns sont sur une belle série… Les pertes de balles se multiplient, et les Bucks profitent d’un bon passage de Ryan Rollins pour creuser un premier écart (19-12). Devin Booker et Kevin Durant se relaient en attaque pour rester au contact, et Nick Richards abat un boulot monstre sous les panneaux, mais les pertes de balles gâchent tout, et après douze minutes, les Bucks restent devant : 30-25.

Giannis Antetokounmpo de passage sur le banc, les Suns en profitent, et c’est Booker qui se charge de recoller au score (34-33). En face, Brook Lopez est dans un grand soir, et Kevin Porter Jr. confirme son statut de joker. Il y a moins de déchets qu’en premier quart-temps, et Giannis se fait remarquer dès son retour en jeu (48-43). La défense de Phoenix a du mal face au « tall ball » des Bucks, et à la pause, les Suns restent derrière (58-54).

Un superbe « money time »

La deuxième période débute par un festival de passes signées… Devin Booker. A la création, l’arrière des Suns est remarquable. Il fait jouer les autres, et le duo Dunn-Richards se régale (63-61). On retrouve Dunn pour le dunk de la soirée avec un énorme poster sur la tête de Giannis Antetokounmpo. Avec la faute en prime.

Les Suns sont passés devant, et Ryan Dunn insiste (70-68). Côté Milwaukee, Giannis Antetokounmpo tient la baraque en l’absence de Damian Lillard, mais Kevin Durant lui répond. L’ailier All-Star plante 13 points dans le 3e quart-temps pour conserver un petit avantage (81-78).

Le dernier quart-temps a débuté de manière timide, et les deux formations ont semblé garder le meilleur pour la fin. C’est une fois de plus Dunn qui va électriser la salle avec un dunk puis un 3-points pour donner six points d’avance (98-92). Comme les arbitres ont la bonne idée de laisser jouer, le match gagne en intensité, et Giannis, à 3-points, égalise sur un bon service de Brook Lopez (101-101).

Le « money time » est épique, et Kyle Kuzma pense avoir fait le plus dur avec un panier à 4-points après une faute de Kevin Durant dans le corner (105-103). KD lui répond aussi à 3-points pour redonner l’avantage aux Suns. Derrière, Brook Lopez manque le lancer pour reprendre les devants (106-106). Il reste six secondes à jouer, et la balle revient à Devin Booker, qui inscrit, presque tranquillement, un « pull-up jumper » à 4-5 mètres. Il reste 1.7 seconde à jouer. Sur la remise en jeu, Giannis est bien pris, et c’est Lopez, dans le corner, qui loupe le shoot de l’égalisation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étincelle Dunn. C’est le MVP de la seconde période avec sa défense et ses prises de risque en attaque. Son dunk sur Giannis permet aux Suns de prendre les commandes dans le 3e quart-temps, et c’est encore lui en 4e quart-temps qui apporte du punch. Au final, 12 points et 9 rebonds pour lui.

– Secondes chances. Si les Suns sont restés au contact en première mi-temps malgré les pertes de balle et la domination physique des Bucks, c’est parce qu’ils sont parvenus à limiter les points inscrits après des rebonds offensifs. A la pause, les Bucks n’avaient ainsi inscrit aucun point sur des « secondes chances ».

– Trois pour deux places. Comme les Mavericks ont aussi gagné, les Suns restent dans une position délicate avec une 10e place partagée avec les coéquipiers d’Anthony Davis. Devant, les Kings semblent lâcher prise, et cette lutte à trois pour les 9e et 10e places sera passionnante jusqu’à la dernière journée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.