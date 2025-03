Avec leur « grosse victoire », les Mavericks peuvent encore y croire

Sur le papier, la soirée allait être compliquée pour les Blazers, les Suns et les Mavericks. Les premiers devaient affronter Denver, mais ils ont gagné. Les seconds devaient croiser le fer contre Cleveland, mais ils ont gagné. Les troisièmes enfin avaient sur leur route Detroit.

Il fallait l’emporter pour ne pas perdre des plumes dans la course à la dixième place de la conférence Ouest. Et aussi pour briser une série noire, de quatre revers d’affilée. Ils l’ont fait.

« Ce fut une énorme, une grosse victoire. Je suis content de ce succès. Ça permet d’être dans de bonnes dispositions mentales pour la suite », se réjouit PJ Washington, qui estime que la défaite contre Indiana était pour lui. « C’était ma faute, j’ai manqué trop de lancers-francs. Les gars ont laissé filer le match à Indiana et ne voulaient pas que ça arrive ce vendredi soir. »

La défaite à Indiana rapidement oubliée

Les Mavericks avaient cédé dans la dernière minute. Une défaite qui aurait pu laisser des traces. « Je l’avais dit après le match : on allait apprendre de nos erreurs à Indiana et on serait meilleur. Et on l’a été, notamment en évitant les ballons perdus. Les gars ont retenu la leçon. Ce match aurait pu nous coller aux basques pendant un moment mais on a tourné la page », constate Jason Kidd.

La mauvaise série est terminée juste avant un « road trip » assez abordable de quatre matches à l’Est – Brooklyn, New York, Orlando et Chicago – et les Texans n’ont pas perdu de terrain dans la course au « play-in ». Pour cette équipe décimée, c’est très important.

« Dès qu’on gagne un match avant des déplacements, c’est une bonne chose », insiste le coach des Mavericks. « On a les Nets et les Knicks lundi et mardi donc on va souffler avant ce back-to-back. C’est bien de partir sur une victoire. »