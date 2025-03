Le Heat cherche encore des motifs d’espoir après dix défaites de suite

Nous sommes en troisième quart-temps. Le Heat possède 11 points d’avance face aux Rockets, deuxièmes de la conférence Ouest. Ce n’est pas rien pour une équipe en crise, qui restait sur neuf revers de suite. Sauf qu’on n’est pas par hasard sur une telle série. Donc les Floridiens vont rater les minutes suivantes, puis s’incliner encore. Une dixième défaite de rang…

« On a encore 12 matches à jouer, on ne peut pas lâcher maintenant », annonce Bam Adebayo. « Pourquoi abandonner ? Ce n’est pas raisonnable. Abandonner, c’est une question de caractère. Je ne lâche pas, moi, c’est clair, donc je ne veux pas laisser tomber mes coéquipiers. »

Après le court revers contre les Pistons, avec le shoot quasiment au buzzer de Cade Cunningham, le Heat a encore perdu de peu, malgré le retour d’Andrew Wiggins (30 points).

« C’est dur car personne n’aime perdre », réagit l’ancien des Warriors. « On joue dur, on joue correctement et, à la fin, le résultat, c’est qu’on ne gagne pas. Si on remporte les trois premiers quart-temps, on a ce qu’il faut pour gagner tout le match. »

Miami ne sait pas conclure

C’est bien le problème de Miami depuis quelques semaines : les hommes d’Erik Spoelstra ne savent pas conclure, fermer un match à double tour pour s’assurer la victoire, alors qu’ils prennent souvent de l’avance.

Peut-être que le retour d’Andrew Wiggins va permettre de relancer la machine, bien grippée, face aux faibles Hornets dimanche ou, à défaut, d’au moins briser cette série noire.

« On peut voir les possibilités. Je l’ai dit avant sa blessure, on est une autre équipe quand il est mobile », juge le coach alors que les bilans ne sont guère différents : 2 victoires pour 10 défaites avec, 2-6 sans lui. « Il peut faire beaucoup de choses dont notre équipe a besoin. Il peut créer son shoot, aller au cercle, écarter le jeu. S’il peut être sur le parquet, de bonnes choses vont arriver. »