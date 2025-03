Saison régulière terminée pour Clint Capela

Désormais remplaçant et non plus titulaire dans la hiérarchie des Hawks à l’intérieur, Onyeka Okongwu ayant pris sa place dans le cinq majeur, Clint Capela aura connu une saison délicate à titre individuel.

Confirmation avec cette blessure à la main gauche, et plus précisément du ligament du quatrième métacarpien, qui le tiendra éloigné des parquets pour les trois à quatre prochaines semaines.

Cela signifie donc que l’on ne devrait pas revoir le pivot suisse avant la fin de cette saison régulière, fixée le 13 avril. Néanmoins, comme Atlanta devrait participer au play-in pour la quatrième année consécutive, il y a des chances pour qu’il soit disponible pour cette échéance, et éventuellement pour les playoffs, qui commenceront le week-end du 19 et du 20 avril.

Clint Capela (30 ans) aura en tout cas livré sa pire saison sur le plan statistique depuis… 2015/16 : 8.9 points et 8.5 rebonds de moyenne (en un peu plus de 21 minutes de jeu). Et pour la première fois depuis 2016/17, il ne tourne carrément plus en double-double de moyenne, après avoir enchaîné sept campagnes du genre.

Clint Capela Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 HOU 12 8 48.3 0.0 17.4 0.8 2.2 3.0 0.2 1.2 0.1 0.4 0.8 2.7 2015-16 HOU 77 19 58.2 0.0 37.9 2.5 3.9 6.4 0.6 2.5 0.8 0.8 1.2 7.0 2016-17 HOU 65 24 64.3 0.0 53.1 2.7 5.4 8.1 1.0 2.8 0.5 1.3 1.2 12.6 2017-18 HOU 74 28 65.2 0.0 56.0 3.3 7.6 10.8 0.9 2.5 0.8 1.4 1.9 13.9 2018-19 HOU 67 34 64.8 0.0 63.6 4.4 8.2 12.7 1.4 2.5 0.7 1.4 1.5 16.6 2019-20 HOU 39 33 62.9 0.0 52.9 4.3 9.5 13.8 1.2 2.6 0.8 1.6 1.8 13.9 2020-21 ATL 63 30 59.4 0.0 57.3 4.7 9.6 14.3 0.8 2.3 0.7 1.2 2.0 15.2 2021-22 ATL 74 28 61.3 0.0 47.3 3.8 8.1 11.9 1.2 2.2 0.7 0.6 1.3 11.1 2022-23 ATL 65 27 65.3 0.0 60.3 4.0 7.1 11.0 0.9 2.1 0.7 0.8 1.2 12.0 2023-24 ATL 73 26 57.1 0.0 63.1 4.6 6.0 10.6 1.2 2.2 0.6 1.0 1.5 11.5 2024-25 ATL 55 21 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 1.9 0.6 0.9 1.0 8.9 Total 664 26 61.7 0.0 54.4 3.7 6.9 10.5 1.0 2.3 0.7 1.1 1.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.