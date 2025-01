Onyeka Okongwu désormais pivot titulaire des Hawks ?

Surprise à l’entre-deux au Madison Square Garden puisque c’est Onyeka Okongwu qui était dans le cinq majeur des Hawks, pour la première fois de la saison, Clint Capela étant jusqu’à présent le pivot titulaire du club.

Etait-ce un choix purement tactique de Quin Snyder, pour mieux couvrir un Karl-Anthony Towns qui passe beaucoup de temps au large ? On ne le saura pas (tout de suite) car la conférence d’après-match du « head coach » d’Atlanta n’a duré que deux minutes, et qu’aucune question ne lui a été posée sur ce changement de cinq majeur.

C’est peut-être tout simplement le passage de témoin entre le pivot suisse de 30 ans et son coéquipier de 24 ans, sur lequel son coach s’appuyait de plus en plus ces derniers temps.

En effet, c’est lui qui avait terminé les quatre derniers matchs, se montrant extrêmement précieux, en particulier par sa capacité à récupérer des possessions supplémentaires au rebond, notamment contre Phoenix et à Boston.

Même s’il faisait partie du « super banc » d’Atlanta (avec De’Andre Hunter ou encore Bogdan Bogdanovic), peut-être qu’il est donc l’heure pour Atlanta de faire pleinement confiance à Onyeka Okongwu, prolongé il y a un an et demi par le club et donc sous contrat jusqu’en 2028 avec les Hawks. Peut-être aussi que cela signifie que Clint Capela, dans la dernière année de son contrat, est lui plus transférable que jamais en Géorgie…

Onyeka Okongwu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ATL 50 12 64.4 0.0 63.2 1.2 2.0 3.3 0.4 2.0 0.5 0.6 0.7 4.6 2021-22 ATL 48 21 69.0 0.0 72.7 2.4 3.5 5.9 1.1 3.1 0.6 0.9 1.2 8.2 2022-23 ATL 80 23 63.8 30.8 78.1 2.7 4.5 7.2 1.0 3.1 0.7 1.0 1.3 9.9 2023-24 ATL 55 26 61.1 33.3 79.3 2.6 4.2 6.8 1.3 2.9 0.5 0.8 1.1 10.2 2024-25 ATL 34 24 54.8 25.9 75.6 2.8 4.8 7.6 1.8 2.1 0.7 0.8 0.9 11.5 Total 267 21 62.3 29.5 75.4 2.4 3.8 6.2 1.1 2.8 0.6 0.8 1.1 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.