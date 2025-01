Cette fois, les dés étaient en faveur des Knicks face aux Hawks

La dernière fois que les Hawks étaient venus au Madison Square Garden, c’était à l’occasion de la NBA Cup, et Trae Young avait encore joué un vilain tour aux Knicks, se permettant d’éliminer New York et de chambrer les fans locaux en mimant des jets de dés, symbole du fait qu’il allait rejoindre Las Vegas…

On attendait donc de voir si « Ice Trae » allait encore punir ses victimes préférées, et la première mi-temps semblait bien l’indiquer, notamment grâce à un deuxième quart-temps de feu du meneur de jeu !

Avec déjà 18 points à 5/6 de loin de Trae Young à la pause, les Hawks viraient ainsi en tête (62-54) et les fans des Knicks commençaient certainement à avoir un sentiment de déjà-vu. Heureusement pour eux, Mikal Bridges débutait très fort le troisième quart-temps pour remettre directement son équipe dans le coup.

Josh Hart et Jalen Brunson prenaient ensuite le relais et les Knicks mettaient la main sur le match. De’Andre Hunter se réveillait pour ramener les Hawks dans le match mais la défense de New York haussait le ton.

Tant en difficulté sur Trae Young lors de leur dernière confrontation, Mikal Bridges faisait cette fois un gros travail sur le meneur, qui n’arrivait plus à trouver d’espace et s’agaçait de plus en plus. Pourtant pas forcément brillant offensivement, à l’image de Karl-Anthony Towns, les Knicks tenaient donc le choc (119-110) grâce à leur défense, alors que Dyson Daniels devait lui sortir pour six fautes, Jalen Brunson lui disant gentiment au revoir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks ont gagné le match en défense. L’équipe de « Big Apple » a surtout gagné des matchs grâce à son attaque cette saison. Cette fois, c’est parce que ses joueurs, menés par les efforts de Mikal Bridges, OG Anunoby et Josh Hart, ont réussi à freiner les Hawks en deuxième mi-temps qu’ils l’ont emporté.

– Le bon apport du banc des Knicks. Tom Thibodeau a utilisé ses remplaçants tôt, et ils le lui ont bien rendu. Cameron Payne, Miles McBride, Precious Achiuwa et Landry Shamet ont tous apporté, le premier ayant même réussi un 3+1 important dans le quatrième quart-temps, malgré le « flopping » sanctionné sur l’action.

– Onyeka Okongwu titulaire. Très bon ces derniers temps, l’habituel remplaçant était dans le cinq majeur des Hawks pour ce match, plaçant l’habituel titulaire, Clint Capela, en sortie de banc.

