Le retour de la Nike Kobe 8 Protro !

La ligne Kobe continue de faire régulièrement l’actualité en 2025 ! Les Kobe 5, 6 et 9 ont attaqué fort en janvier avec la sortie du pack « Year of The Mamba » à l’occasion d’une nouvel an chinois, alors que l’année 2025 est placée sous le signe du serpent.

Cette fois, c’est l’emblématique Kobe 8 qui fête son retour. Après avoir terminé 2024 par deux coloris « University Red » et « Lakers Home » voici une troisième version disponible à la vente sur le sol français.

La Kobe 8 Protro Black rend également hommage aux Lakers, la franchise où Kobe Bryant a joué toute sa carrière, avec une tige noire complétée par des finitions en violet, pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette et le talon, et en doré, sur le « Swoosh » présent sur l’empeigne ou encore la signature de Kobe Bryant, qu’on retrouve également sur le talon, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure grise.

La Nike Kobe 8 Protro « Black » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.