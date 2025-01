Nike attaque 2025 avec la collection « Year of The Mamba »

Qui d’autre que le « Black Mamba » pour mettre à l’honneur une année 2025 sous le signe du serpent ? Nike va ainsi démarrer l’année en trombe en sortant une collection « Year of The Mamba », qui comprend quatre nouvelles paires de Kobe et également une collection de vêtements, avec le logo de Kobe Bryant entouré d’un serpent.

Pour ce qui est des chaussures, la marque à la virgule a sorti du lourd avec deux Kobe 5 en rouge et noir assorties du même serpent en doré sur l’empeigne. Pour l’heure, la version rouge « University Red » est uniquement prévue pour le marché chinois. La noir et or « Eggplant » sort quant à elle ce jour aux États-Unis au prix de 200 dollars

La collection sera complétée par une Kobe 6 « All-Star » en noir et blanc, annoncée pour le 13 février, et le retour de la Kobe 9 Elite Protro « Masterpiece » en noir, rose et vert fluo.

Un clip de promotion rendant hommage à la mémoire de Kobe Bryant et à la « Mamba Mentality » a également été diffusé pour lancer la campagne « Year of The Mamba ».