Un coloris flamboyant pour la Jordan Zion 4

Les Pelicans nourrissaient de grandes ambitions cette saison mais les blessures à répétition des joueurs majeurs ont fini par plomber la franchise de New Orleans, qui va terminer loin des playoffs.

La seule satisfaction de la saison, c’est peut-être le retour au premier plan de Zion Williamson, devenu « franchise player » de l’équipe de Willie Green après le départ de Brandon Ingram, et qui a tenu le coup physiquement, lui qui a été sujet à de graves blessures depuis le début de sa carrière.

Jordan Brand ne s’y est pas trompé et a changé de braquet pour mettre en avant la Jordan Zion 4. Le modèle a toutefois gardé son dispositif présent sur la Zion 3 avec une semelle intermédiaire amovible intégrée en mousse Cushlon 3.0 assortie à une unité Zoom Air sur toute la longueur. Pour ce troisième coloris en vente en France, baptisé « Forged in Fire », la tige ressort en orange avec le col et la languette en noir. La semelle apparaît en blanc et un vert pâle translucide.

La Jordan Zion 4 « Forged in Fire » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.