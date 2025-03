En pleine crise, le Heat voudrait simplement gagner un match

Les Floridiens avaient pris 36 points dans les dents face au Jazz début janvier. Cette nuit, les joueurs du Heat sont repris de Memphis avec 34 unités dans les dents. Face à Jaren Jackson Jr. (31 points) et sa bande, Miami n’a pas existé dans un match où les visiteurs n’ont jamais mené au score.

Cette soirée manquée serait moins alarmante si l’équipe floridienne n’était pas en crise comme elle l’est en ce moment : sept revers de suite pour l’une des pires équipes de la ligue en mars (1v-8d). Interrogé sur sa capacité à remobiliser ses troupes, Erik Spoelstra peine d’abord à trouver ses mots.

« On… on… se focalise sur le processus. Ça peut être un cliché, mais dans ces moments, il n’y a rien de plus vrai. On essaie d’avoir les bonnes habitudes, personne ne prend cela pour acquis. Nos vétérans sont dans le vestiaire depuis un long moment. Nous restons dans cette réalité d’à quel point il est difficile de gagner un match (ndlr : il le dit en pointant un doigt). On est désespéré au plus profond de nous de comprendre comme gagner un match. Voilà où on en est », admet le coach.

Voilà la dure réalité d’une équipe qui a été largement secouée par le bruit entourant Jimmy Butler, jusqu’à son départ vers les Warriors début février. À cette époque, le Heat affichait encore un bilan équilibré à 25 victoires pour autant de défaites.

Des leaders sur courant alternatif

Depuis, les leaders attendus à Miami peinent à hausser le ton. Après une séquence de six matchs à 26 points et 11 rebonds de moyenne, Bam Adebayo est moins productif depuis une semaine. Idem pour Tyler Herro, auteur d’une petite sortie à 8 points (3/12 aux tirs) cette nuit.

Erik Spoelstra aimerait que son groupe retrouve « une joie collective tout au long de ce cheminement. Tout ceci compte en ce moment, cela ne va pas être drôle quand tu perds, c’est la réalité. Mais il peut y avoir de la joie à se battre ensemble et bien jouer. Et on a eu des périodes comme ça ces trois dernières semaines, même si on perdait. Donc c’est un équilibre à trouver. »

Son équipe se déplace à New York lundi, puis enchaîne les réceptions des Pistons, Rockets, Hornets, Warriors et Hawks. Tombé à la 9e place à l’Est, le Heat (29v-38d), sous la menace des Bulls (28v-39d), doit se remettre dans le bon sens et vite. « Une chose qui résoudrait beaucoup de problèmes serait d’obtenir un effort collectif incroyable pour gagner un match. Cela donnerait le sourire à beaucoup d’entre nous », se projette un Erik Spoelstra qui peut difficilement être moins exigeant.