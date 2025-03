Le naufrage du Heat se confirme

La cinquième défaite d’affilée du Heat comporte une particularité. Elle démontre bien que l’équipe de Miami est malade en ce moment, mais surtout, dans cette rencontre face aux Clippers, les troupes d’Erik Spoelstra n’ont jamais semblé capable de l’emporter.

Précédemment, face aux Cavaliers, Wolves, Bulls et Hornets, il y avait toujours un moment où le Heat pouvait espérer gagner et briser sa série. Là, James Harden et ses coéquipiers ont contrôlé la partie dès le début, s’imposant logiquement.

« On a été dominés. C’est sans doute la première fois depuis un moment qu’on ne fait pas un bon début de match », se lamente le coach du Heat. « On aurait clairement dû faire mieux », reconnaît Andrew Wiggins. « On était dans les autres matches, sans réussir à conclure. Là, on a constamment été derrière. »

Le discours positif est toujours de rigueur

Comment l’expliquer ? Par un manque d’essence dans le moteur selon Tyler Herro.

« Les deux dernières matches, l’énergie n’était pas là où il fallait », regrette l’arrière qui a souligné la performance de Pelle Larsson, seul joueur du Heat avec un +/- positif. « On a besoin de plus de gars comme ça. Si les cinq joueurs pouvaient être ainsi, c’est clair que ça aiderait. »

Avec 6.5 victoires d’avance sur la onzième place de la conférence Est, le Heat a toujours de la marge avant de tomber dans les ténèbres. « On a encore une opportunité d’aller en play-in et en playoffs », rappelle Tyler Herro. Néanmoins, cette série noire de cinq défaites de suite pourrait s’allonger, vu le calendrier qui arrive : Boston, Memphis, New York, Detroit et Houston…

« Il faut tenir. Je sais qu’on dit ça depuis longtemps mais c’est notre travail de tenir », insiste l’ancien sixième homme de l’année. « Il suffit d’une victoire », glisse Erik Spoelstra. « Il ne faut pas se laisser submerger par tout ça, par le calendrier, les adversaires. On peut s’en plaindre et dire que c’est trop ou utiliser cette adversité pour s’améliorer. »