Les Grizzlies ont enfin pu célébrer Tony Allen

Il devait être célébré en janvier 2022. Mais à cause de ses problèmes judiciaires liés à sa participation à une vaste arnaque du système d’assurance santé de la NBA, Tony Allen a dû attendre plus de trois ans avant de voir son numéro 9 rejoindre ceux de ses anciens coéquipiers, Zach Randolph et Marc Gasol, au plafond du FedExForum !

C’est donc cette nuit, lors de la rencontre entre Memphis et Miami, que le créateur du « Grit & Grind » a finalement été honoré par son club. Et il y avait du monde pour fêter le « role player » : Paul Pierce, Derrick Rose et Joakim Noah étaient ainsi présents alors que Zach Randolph, Ed Davis, Beno Udrih, Vince Carter, Quincy Pondexter et Marc Gasol étaient aussi sur la scène centrale aux côtés du héros de la soirée.

Un héros qui avait énormément de choses à dire, principalement sur ses proches et ses coéquipiers.

« C’est ce qu’il est », explique Zach Randolph. « C’est un gars qui met toujours l’équipe en premier. Il va faire passer ses coéquipiers avant lui. Et c’est ce que l’on voit. »

Le « Grit & Grind » a conquis les cœurs à Memphis

Seul Mike Conley manquait à l’appel, le meneur des Wolves ayant pourtant prévu de faire le voyage pour cette cérémonie. Malheureusement, il n’a pas pas rejoindre Memphis et a donc envoyé un message vidéo.

Ça n’a pas empêché Tony Allen de profiter, en plaisantant beaucoup sur son rôle offensif, alors qu’on lui demandait d’aller dans le coin et de laisser ses coéquipiers s’occuper de l’attaque. Il a aussi raconté que Vince Carter avait tenté de l’aider à « réparer » son shoot, avant d’abandonner face à l’ampleur de la tâche…

Mais le défenseur pouvait être fier d’avoir aidé à changer les mentalités dans le Tennessee.

« Avant d’arriver ici, lorsque les équipes venaient ici, elles considéraient ce déplacement comme une victoire. Je voulais changer cette image en jouant dur, en faisant attention aux détails et en comprenant que nous allions nous battre et que nous pouvions faire tomber n’importe qui en jouant dur et collectif » concluait-il ainsi.

Alors, certes, les Grizzlies du « Grit & Grind » n’ont jamais remporté le titre, et ils n’ont finalement accédé qu’une fois en finale de conférence, mais ils ont marqué les esprits et surtout conquis les cœurs des habitants de la ville, qui se reconnaissaient dans cette équipe de cols bleus, incarnée par la défense de Tony Allen.