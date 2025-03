Julius Randle et Donte DiVincenzo proposés en échange de Kevin Durant ?

On le sait : Kevin Durant a failli rejoindre les Warriors lors de la dernière « trade deadline ». Finalement, l’ailier a préféré finir la saison avec les Suns, même s’il y a de très grandes chances qu’il parte l’été prochain.

L’avantage, pour les Suns, c’est qu’ils savent qu’ils ne manqueront pas d’équipes intéressées pour monter un échange. Selon Hoopshype, le Heat, les Mavs, les Rockets, les Grizzlies et les Wolves ont ainsi essayé de récupérer « KD » en février, l’équipe de Minnesota étant particulièrement intéressée par le futur Hall of Famer.

Il faut dire qu’Anthony Edwards l’admire et que les dirigeants de Minneapolis auraient beaucoup aimé associer les deux hommes, qui ont appris à se connaître lors des derniers Jeux olympiques de Paris avec Team USA.

Les Wolves en forme

Selon Hoopshype donc, Jaden McDaniels était également tenu en dehors des discussions et l’offre de Minnesota reposait essentiellement sur Julius Randle et Donte DiVincenzo, que le club avait récupérés quelques mois plus tôt dans le cadre du transfert de Karl-Anthony Towns. Du côté des Suns, on était intéressé par Naz Reid, mais les Wolves espèrent pouvoir retenir leur 6e homme de l’année en titre sur le long terme, alors qu’il devrait faire une croix sur sa « player option » à 15 millions de dollars et devenir « free agent » cet été.

À quel point les discussions entre les deux clubs ont-elles été sérieuses ? Difficile à dire, mais elles pourraient reprendre dans quelques mois, alors que Julius Randle peut également tester le marché comme « free agent »…

En attendant, si c’est toujours la soupe à la grimace à Phoenix, le retour de Julius Randle coïncide avec la série de six victoires consécutives des Wolves (38-29) à l’heure actuelle, l’équipe de Chris Finch pouvant toujours espérer intégrer le Top 6 de la conférence Ouest puisqu’ils talonnent les Warriors (38-28), eux aussi en forme.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.