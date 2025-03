La ville de Dallas veut garder les Mavericks « là où ils doivent être »

À 71 ans, Rick Welts a rejoint les Mavericks comme nouveau président en décembre dernier. Pourquoi ? Parce qu’il a dirigé la construction du Chase Center lorsqu’il était à la tête des Warriors, et que la salle de San Francisco est globalement vue comme un modèle pour les propriétaires qui veulent maximiser leurs profits.

À Dallas, il doit ainsi mettre en branle le projet de nouvelle salle, comme il le dit clairement à la municipalité.

Un travail de l’ombre auprès des élus locaux

« Nous voulons jouer dans une nouvelle salle pour les Mavericks lors de la saison 2031/32 » vient-il ainsi de déclarer. « Ça peut sembler lointain mais, dans mon esprit, c’est vraiment tout proche. »

C’est surtout qu’il s’agit de projets particulièrement longs à mettre en place, et qu’il faut des années pour voir une nouvelle arène sortir de terre. À Dallas, la situation est d’autant plus complexe que les nouveaux propriétaires espèrent implanter la future salle dans un complexe mêlant hôtels de luxe et casino…

Sauf que pour l’instant, les élus locaux sont réticents à autoriser la création de casinos hors des réserves indiennes. Mais la famille Adelson/Dumont travaille la question à coups de millions de dollars, avançant petit à petit ses pions en espérant que les ouvertures arrivent lors de la prochaine législature, à partir de 2027.

Les propriétaires des Mavericks répètent d’ailleurs qu’un déménagement vers Las Vegas n’est pas d’actualité, leur société Las Vegas Sands Corp. étant basée dans le Nevada mais n’y gérant plus de casinos depuis 2022, la plupart des activités du groupe se trouvant désormais en Asie, notamment à Macao ou à Singapour.

Dallas, la priorité mais…

Un déménagement en banlieue de Dallas est par contre totalement possible car la ville voisine d’Irving (où ont longtemps évolué les Dallas Cowboys) vient de voter plusieurs mesures facilitant l’installation d’un complexe contenant une salle pour une franchise sportive, des hôtels de luxe et un casino, si la législation sur le sujet venait à évoluer. Heureuse coïncidence, Las Vegas Sands Corp. possède un terrain parfait sur la commune pour ce projet.

« Les Mavericks ont fait de Dallas leur maison au cours des 45 dernières années », a répondu Kimberly Bizor Tolbert, l’administratrice municipale. « Nous sommes attachés à notre relation à long terme avec eux et nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables pour que l’équipe reste à Dallas, là où elle doit être. »

Désormais, on peut s’attendre à une mise en concurrence afin d’obtenir le maximum de financements publics.

« Ce que nous disons à la ville, c’est que nous voulons étudier toutes les options dans la ville de Dallas avant d’envisager un autre site dans la métropole (Dallas–Fort Worth–Arlington). C’est notre engagement, ce que nous souhaitons. C’est le résultat que nous voulons : que ce projet se fasse dans la ville de Dallas » assure Rick Welts.