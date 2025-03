D’Angelo Russell voit du Kenny Atkinson en Jordi Fernandez

Los Angeles, Brooklyn, Golden State, Minnesota, Los Angeles, Brooklyn. La trajectoire de D’Angelo Russell est étrange, l’ancien All-Star ayant déjà retrouvé deux fois des équipes qui l’avaient auparavant échangé…

Fin décembre, les Lakers l’avaient ainsi renvoyé vers les Nets, afin de mettre la main sur Dorian Finney-Smith. Un peu plus de six ans et demi avant, les Lakers l’avaient déjà transféré vers les Nets.

Kenny Atkinson et Jordi Fernandez, deux bosseurs

À l’époque, c’est Kenny Atkinson qui dirigeait l’équipe, et qui lui avait permis de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Désormais, c’est Jordi Fernandez, mais le meneur de 29 ans voit des similarités entre les deux.

« Ce sont tous les deux des gros bosseurs » explique-t-il à Hoopshype. « C’est de là d’où vient leur succès. J’ai toujours beaucoup aimé lorsque les choses démarrent du haut. Le message est plus facile à faire passer ainsi. On le voit venir et bosser tous les jours. On le voit regarder des heures de vidéo, des trucs du genre. Ça part de là. Kenny avait ce même appétit, donc je ne suis pas surpris qu’il se débrouille aussi bien (avec les Cavaliers). »

Les deux coachs ont ainsi une approche assez similaire dans leur gestion, entre confiance et responsabilisation.

« J’apprécie ça (cette relation) parce que j’ai connu des endroits où il n’y en avait pas » continue-t-il, la cohabitation avec Darvin Ham ayant notamment été glaciale. « J’ai parfois réussi en venant juste sur le terrain, sans qu’il y ait de lien. Avec JJ (Redick), j’avais une relation solide lors de mon départ. J’ai dit à Jordi aujourd’hui que j’appréciais qu’il me fasse confiance, et qu’il me permette d’être un joueur de basket, et pas seulement un shooteur. Si mon shoot ne tombe pas dedans, il me fait confiance sur le terrain, pour créer des choses. »

« Pourquoi est-ce que je ne le voudrais pas ? »

Un lien qu’il compte bien développer, notamment « lors du prochain training camp ». Cela signifie donc que D’Angelo Russell, « free agent » non protégé l’été prochain, compte bien prolonger l’aventure avec les Nets ?

« Oui. Pourquoi est-ce que je ne le voudrais pas ? Je continue de voir des trucs sortir mais je vous le dis, évidemment (qu’il veut rester). Je veux rester où je suis. J’adore ces gars et j’adorerais revenir. »

Même si, évidemment, cela dépendra aussi du rôle (et du salaire) qu’on lui propose lors de la « free agency ».

Car pour le moment, D’Angelo Russell est, comme souvent depuis le début de sa carrière, sur courant alternatif, pouvant sortir de très bons matchs, au scoring et à la création, tout comme totalement disparaître. Et malheureusement, ses pourcentages de réussite depuis son retour à Brooklyn sont très moyens : 39% dont 32% de loin.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 * All Teams 50 26 40.4 32.7 84.8 0.3 2.4 2.8 5.1 1.9 1.0 1.9 0.4 13.0 2024-25 * LAL 29 26 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 * BRK 21 25 38.9 31.9 84.7 0.4 2.4 2.8 5.7 2.0 1.2 2.1 0.8 13.8 Total 621 30 42.8 36.6 79.6 0.5 2.9 3.4 5.7 1.9 1.1 2.6 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.