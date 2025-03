Les Pistons aiment quand les esprits s’échauffent

Les Wizards n’ont pas voulu se faire dominer physiquement sans rendre les coups à Detroit. Ce ne fut pas suffisant pour l’emporter mais cela a permis aux Pistons de montrer qu’ils aiment quand la tension monte et qu’il est nécessaire de montrer les muscles.

« On adore ça. On est comme ça, on est construit pour ça. On est meilleur quand ça arrive, car la plupart des équipes ne savent pas jouer avec cette énergie, cette intensité », a commenté Jalen Duren dans les secondes qui ont suivi la victoire des Pistons.

Si Alex Sarr a moins aimé cette dimension physique, ses coéquipiers Khris Middleton et Marcus Smart, mais aussi Jordan Poole, n’ont pas hésité à montrer les dents face à Jalen Duren, Isaiah Stewart ou encore Ausar Thompson. Cela a offert une rencontre animée, avec des moments de tension, des mots échangés, parfois des gestes et un bilan de cinq fautes techniques, deux fautes flagrantes, ainsi que l’expulsion de Richaun Holmes.

« Ce n’est pas fun quand le match est calme »

« Dès qu’il y a un petit moment de tension, que ça pousse, c’est un moteur pour nous, car on est une équipe qui aime jouer avec l’émotion », ajoute Jalen Duren. « Quand JB Bickerstaff monte en pression et prend une technique, c’est fun. C’est du basket, c’est agréable. Ce n’est pas fun quand le match est calme, que le public ne dit rien et que chacun fait son truc dans son coin. On s’épanouit dans ce contexte. »

Les Pistons ont presque assuré leur place en playoffs, en possédant 5.5 victoires d’avance sur les Hawks alors qu’il ne reste qu’une quinzaine de rencontres à jouer, et comme les batailles physiques sont appréciées dans le Michigan, ils ne seront pas déboussolés lors du premier tour, surtout s’ils affrontent les Knicks.

« C’est comme ça qu’on joue. Au fond, c’est le basket des Pistons », a confirmé Dennis Schroder pour aller dans le sens de Jalen Duren. « C’est comme ça qu’on veut jouer. C’est ce que JB Bickerstaff apporte à cette équipe et cette franchise. »