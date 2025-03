Enfin débarrassé des blessures, Zion Williamson est de retour sur les parquets et Jordan Brand est bien décidé à en profiter en remettant le paquet pour la Jordan Zion 4, quatrième chaussure signature du leader des Pelicans.

Comme pour les deux modèles précédents, on efface tout (ou presque), et on recommence, et ce n’est peut-être pas plus mal ! La paire se présente avec un tout nouveau design, avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur. Au niveau de la semelle, on retrouve en revanche de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence.

Ce coloris « Damascus Steel », en gris, noir et vert phosphorescent avec des finitions en viole, devait être le premier à investir le marché mondial. Il a finalement été devancé en France par la version « Mud to Marble ». La Jordan Zion 4 « Damascus Steel » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.