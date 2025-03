Aux Clippers, James Harden retrouve de l’énergie à domicile

Après le All-Star Break, les Clippers ont eu du mal à se relancer. Six défaites en sept sorties et une liste de blessés qui s’allongeait avec les pépins physiques de Ben Simmons, Norman Powell ou encore Derrick Jones Jr.

Pire encore, James Harden semblait sur les rotules, avec une adresse en berne et des pertes de balle reparties à la hausse. Mais le retour à l’Intuit Dome a fait beaucoup de bien au meneur de jeu, avec une performance magistrale : 50 points 14/24 au tir et 6/13 de loin, mais également 16/20 aux lancers-francs.

« Le voir mettre 50 points en back-to-back alors qu’il a 35 ans, ça en dit long sur qui il est » avait déclaré son coach Tyronn Lue après ce match tonitruant face à Detroit.

Un gros temps de jeu qui ne semble pas déranger le principal concerné.

« Je me reposerais quand la saison sera terminée » a-t-il lâché après son match à 50 points.

Un « road trip » abordable à venir

Et James Harden ne s’est pas reposé, avec 27 points (7/20 au tir dont 5/12 de loin) et 7 passes dans la victoire face aux Knicks, puis 29 points (10/19 au tir), 11 passes et 9 rebonds dans une nouvelle victoire face aux Kings.

Car si tout le monde a en tête le shoot au buzzer de Kawhi Leonard, c’est James Harden qui avait maintenu les Clippers à flot tout au long de la rencontre.

Et alors que les Clippers glissaient au classement, les hommes de Tyronn Lue viennent donc d’enchaîner trois victoires consécutives pour rester au contact des Warriors, sixièmes à l’Ouest. Sur les trois derniers matchs, James Harden tourne ainsi à 35.3 points de moyenne, à 49% de réussite au tir dont 39% derrière la ligne à 3-points.

À l’approche de la fin de la saison régulière, les Angelinos vont désormais repartir en « road trip », mais celui-ci semble plus simple puisqu’ils vont affronter les Pelicans, le Heat, les Hawks et les Hornets.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 61 35 39.4 34.0 87.3 0.7 5.1 5.8 8.6 2.0 1.5 4.5 0.6 22.2 Total 1133 35 43.9 36.2 86.1 0.8 4.9 5.6 7.2 2.5 1.5 3.7 0.6 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.