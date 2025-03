Kawhi Leonard terrasse les Kings au buzzer !

Le voir afficher un tel niveau d’émotion est rarissime. Dans une issue rappelant de loin son tir légendaire avec les Raptors face aux Sixers, Kawhi Leonard a laissé exploser sa joie après avoir signé le tir de la gagne au buzzer face aux Kings (111-110) cette nuit. Un « hook » main gauche converti au milieu d’une armée de bras adverses qui mettait fin à une grosse bataille entre deux équipes très proches au classement.

Dans une rencontre où aucune des deux formations n’a compté plus de 10 points d’avance, les Kings avaient pourtant pris une bonne option à la fin du temps réglementaire. Sur un tir à 3-points à deux minutes du terme, Keegan Murray, auteur d’impressionnantes séquences défensives dans le final face aux futurs « Hall of Famers » d’en face, avait offert trois possessions d’avance aux visiteurs (88-95), privés de Domantas Sabonis et Malik Monk.

Malgré cette tournure défavorable, les locaux n’ont pas paniqué. Proche du triple-double (29 points, 11 passes et 9 rebonds), James Harden a été le premier à répondre près du cercle. Après un 2+1 de Kawhi Leonard, le barbu a enchaîné en trouvant un Ivica Zubac, encore immense (22 points et 14 rebonds), sur le « pick-and-roll ». Les arbitres ont ensuite pris une décision importante, après un challenge des Clippers, en revenant sur une faute Derrick Jones Jr. sur une tentative lointaine de DeMar DeRozan.

Un énorme combat entre James Harden et DeMar DeRozan

Puis, James Harden, en isolation, a pris le dessus sur Keon Ellis pour convertir son « floater » malgré l’aide de Jonas Valanciunas. Zach LaVine (30 points), l’un des hommes forts des Kings dans le dernier quart-temps face DeMar DeRozan (31 points et 10 passes), a manqué de peu le « buzzer beater ». Prolongation (97-97).

Le combat s’est poursuivi et la paire LaVine-DeRozan a continué faire ses dégâts sur la défense des Clippers. Après un gros « stepback » de James Harden, Derrick Jones Jr. est sorti de sa boîte en convertissant un panier primé dans le corner sur une fixation du barbu (107-104). Mais DeMar DeRozan, qui a inscrit les 8 derniers points de son équipe, a encore trouvé le moyen de répondre.

Après un tir converti à l’issue d’une possession chaotique, répondu par un nouveau « floater » de Harden, DeRozan a poursuivi sa soirée parfaite aux lancers-francs.

Avec 21 secondes à jouer, les visiteurs étaient donc toujours devant (109-110). Là, alors que tout le monde attendait le barbu des Los Angeles, le ballon a été mis dans les mains de Kawhi Leonard. La suite, on la connaît.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyronn Lue remplacé. Le coach des Clippers a dû rentrer chez lui avant le match en raison de douleurs au dos et a été remplacé par son assistant Brian Shaw. Ce dernier a eu la bonne idée de confier le tir de la gagne à Kawhi Leonard, à la toute fin de la prolongation, malgré une sortie moyenne d’ensemble de son joueur et alors que James Harden avait fait le jeu de son équipe dans les derniers instants.

– Les Clippers se détachent un peu au classement. Ce match pourrait avoir son importance au moment de faire les calculs à l’approche des phases finales. En signant une troisième victoire de suite, et surtout une troisième victoire cette saison face à leurs adversaires, les Clippers (35v-29d) ont mis un peu de distance au classement, à la 8e place, face aux Kings (33v-30d), leurs poursuivants. Les hommes de Los Angeles ont largement de quoi viser les Warriors (36v-28d), 6e et premiers qualifiés directs avec seulement un match d’avance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.