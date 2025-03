Face aux Bucks, le collectif des Cavaliers a encore frappé

À Oklahoma City comme à Cleveland, la clé cette saison est la force du nombre. À Milwaukee, les Cavaliers ont ainsi enchaîné un 14e succès consécutif avec un duo Darius Garland – Donovan Mitchell limité à 28 points, à 8/28 au tir. Et pourtant, la meilleure équipe de l’Est a plutôt facilement dominé les Bucks…

« On était concentrés ce soir » explique Kenny Atkinson sur la 54e victoire de son équipe, qui ne comptent que 10 défaites. « Et puis, avoir plusieurs gars capables de défendre sur Giannis est un luxe énorme. On a vraiment beaucoup de joueurs très talentueux sur le plan défensif, et on a vraiment réussi à les fatiguer ce soir. »

C’est ainsi Jarrett Allen qui a été chargé du « Greek Freak » une majorité du temps mais Evan Mobley, Dean Wade ou De’Andre Hunter ont aussi été envoyés au charbon. Résultat ? Le double MVP a certes fini avec 30 points et 9 rebonds, mais à 13/24 au tir, et les Cavaliers l’ont globalement défendu en un-contre-un, les aides n’arrivant quasiment que sous le cercle.

L’apport du banc encore précieux

De quoi limiter les décalages générés habituellement par le Grec et contrôler donc le reste de l’effectif.

Encore une fois, l’apport du banc fut particulièrement précieux pour Cleveland. « C’est la raison pour laquelle on a le meilleur bilan cette saison » assure d’ailleurs Kenny Atkinson. « Quand le meilleur backcourt de la ligue ne réussit pas de grands matchs et que vous gagnez quand même de 12 points, ça en dit long sur le nombre de bons joueurs que vous avez au sein de l’équipe. Et n’oubliez pas les coachs car on leur fait confiance. »

De quoi épuiser les adversaires par le nombre.

« On continue de trouver des moyens de gagner » conclut Max Strus. « C’est ce qu’il y a de plus dangereux dans cette équipe : chaque soir, chaque joueur peut sortir du lot et nous aider à gagner. Tout le monde peut entrer en jeu et jouer son rôle. Nous avons une équipe solide, du 1er au 15e joueur. Tout le monde fait son travail, sans ego. »