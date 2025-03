Les absents étaient nombreux et importants du côté du Thunder pour la réception des Blazers. La liste était en effet très longue : Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren mais aussi Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort et Cason Wallace. Rien que ça…

Face à une équipe de Portland certes moyenne, est-ce possible de s’imposer avec autant de cadres en moins ? Oui car, même en faisant tourner, le Thunder s’est imposé avec autorité, de presque vingt points (107-89). C’est bien la preuve, pour Mark Daigneault, que le collectif est puissant à Oklahoma City.

« C’est une belle victoire du programme », résume le coach. « C’est un programme complet dont on peut être vraiment fier, car c’est la preuve qu’on a les bons gars et également un système en place, qui permet à ces joueurs de rester impliqués et tranchants quand leur rôle est plus important. »

Ousmane Dieng titulaire pour la deuxième fois de sa carrière

Parmi ceux qui ont le plus brillé, il y a Aaron Wiggins qui a inscrit 30 points et Jaylin Williams qui a compilé le premier triple-double de sa carrière (10 points, 11 rebonds, 11 passes).

Le Français Ousmane Dieng, titulaire pour la première fois de la saison et la deuxième fois de sa carrière, a marqué 16 points, sa deuxième meilleure marque cette année après ses 21 points contre Milwaukee début février.

« J’avais la sensation que j’allais faire un double-double avec les rebonds et les passes et tout le monde me disait de shooter », raconte Jaylin Williams, qui voulait « seulement être moi-même » dans cette rencontre. Ce dernier a d’ailleurs été, en guise de récompense, douché par ses coéquipiers avant de repartir avec le ballon du match.