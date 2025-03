Le duo Morant-Bane évite un fiasco face à des Pelicans déplumés

La victoire à Dallas n’a pas effacé tous les problèmes des Grizzlies, et la rencontre de la nuit sur le parquet de New Orleans a permis de le constater. Laborieux du début à la fin, face à des Pelicans pourtant privés de Dejounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones ou encore Zion Williamson, Memphis a tremblé jusqu’au bout, sauvé in extremis par son duo Morant-Bane qui a surnagé pour éviter une nouvelle désillusion aux hommes de Taylor Jenkins.

Pris à la gorge par l’agressivité de Jose Alvarado et Yves Missi, les Grizzlies ont d’abord dû faire le dos rond dans un premier quart-temps marqué par la finition extraordinaire de Trey Murphy III sur un alley-oop envoyé par son meneur. C’est lui qui a par ailleurs inscrit les 7 derniers points de son équipe sur la période pour maintenir les siens en tête malgré la montée en puissance de Desmond Bane (27-26).

Le 3/3 d’Antonio Reeves, suivi dans son élan par Karlo Matkovic et Jamal Cain, a alors placé Memphis, relégué à 14 points, dans l’embarras (47-33). Malgré une entame compliquée, et deux paniers à 3-points de suite complètement ouverts, mais manqués, Ja Morant s’est repris en allant chercher un 2+1 acrobatique près du cercle. De quoi redonner de l’élan à Memphis, qui a enchaîné un 10-2 avec Jay Huff en facteur X pour épauler le tandem Morant-Bane (60-57).

Tout était à refaire pour New Orleans, d’autant que la deuxième mi-temps a repris avec la même dynamique en faveur des Grizzlies, auteurs d’un cinglant 14-2 conclu par les 3-points de Desmond Bane et Jaylen Wells, puis le dunk de Zach Edey après rebond offensif (66-71). Ja Morant a enfin retrouvé de l’impact, brillant au scoring ou à la passe, et malgré les efforts de Trey Murphy III, auteur de 12 des 13 derniers points de son équipe pour finir le troisième quart-temps, Memphis a pu attaquer le dernier acte avec 10 points d’avance (79-89).

Jose Alvarado et Kelly Olynyk échouent à la dernière seconde

Les hommes de Willie Green ont mis toutes leurs forces dans la bataille pour passer un 17-2 et reprendre la tête après six minutes de jeu dans le quatrième quart-temps, s’appuyant sur le trio Alvarado-Reeves-Olynyk (96-91).

À deux doigts de sombrer, Memphis a alors pu compter sur l’agressivité de Ja Morant pour refaire surface. Les 8 points du meneur, dont un 3-points qui a soulagé tout un groupe, et le précieux panier de Jaylen Wells de loin, ont alors permis aux Grizzlies de reprendre la maîtrise du match (98-104). Mais il a tout de même fallu attendre la dernière seconde pour sécuriser la victoire, la faute à un 3-points de Jordan Hawkins et à un lancer manqué de Ja Morant qui a laissé planer la menace (104-107).

Si bien que lors de la dernière possession, les Pelicans ont eu deux occasions ouvertes d’égaliser à 3-points, mais les tentatives de Jose Alvarado et Kelly Olynyk n’ont pas trouvé la cible. Encore une fois, Memphis a eu très chaud, et va pouvoir savourer ce 40e succès de la saison à sa juste valeur (104-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La dernière possession. Un peu à l’image de la saison des Pelicans, qui ont souvent échoué de peu dans des matchs au scénario similaire. Sur la dernière possession, Jose Alvarado puis Kelly Olynyk ont bénéficié de situations « propres » pour égaliser, sans succès. A noter que Kelly Olynyk a également manqué deux lancers ultra-importants dans le « money-time », qui ont coûté très cher.

– L’action du match. Mais qu’est ce que Trey Murphy III nous a sorti ? L’ailier des Pelicans a conclu un alley-oop à la suite d’un 180 degrés exécuté dans les airs ! Le joueur a fini au sol et a dû prendre quelques secondes pour réaliser ce qu’il venait d’accomplir… Une action digne d’un Ja Morant qui a bien failli lui rendre la pareille en deuxième mi-temps, ratant de peu son poster dunk sur Trey Murphy III.

https://x.com/BleacherReport/status/1898879598743486569

– Ja Morant entre deux eaux. Pénalisé par les fautes en premier quart-temps, fâché avec son tir à 3-points (0/5 pour débuter), Ja Morant a alterné le bon et le moins bon sur ce match, se rattrapant dans le « money-time » en allant chercher des points importants alors que son équipe s’est soudainement retrouvée reléguée à -5. Malgré sa deuxième mi-temps d’une bien meilleure facture, il a tout de même raté un lancer qui aurait pu tout relancer à 6 secondes de la fin. Comme pour le reste de son équipe, l’équilibre demeure très, très fragile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.