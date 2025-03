Alperen Sengun et les Rockets se font plaisir face aux Pelicans

Face à une formation de New Orleans toujours diminuée, en l’absence de Dejounte Murray, Herb Jones et Bruce Brown, Houston a rapidement pris le dessus. C’est un 11-4 qui a permis aux locaux de créer le premier écart, série marquée par l’agressivité caractéristique d’Amen Thompson, et les dunks de la paire Eason-Sengun (24-13). Le 3-points de CJ McCollum, les deux de Jordan Hawkins et l’entrée convaincante de Jose Alvarado n’ont fait que retarder l’échéance.

Alperen Sengun a fini fort pour conclure le premier acte, avec un gros dunk puis un nouveau panier après un rebond offensif juste avant le buzzer pour porter la marque à 39-28. Les deux paniers à 3-points d’Aaron Holiday ont rapproché les locaux des 20 points d’écart (51-33), mais les Pelicans ont su remonter la pente, boostés par un gros passage de Jose Alvarado, précieux à la finition ou à la passe pour faire briller ses coéquipiers.

Trey Murphy III a même réussi à refaire passer New Orleans sous les 10 points d’écart (64-55). Houston a alors retrouvé le droit chemin avant la pause, par l’intermédiaire d’Amen Thompson, du block d’Alperen Sengun sur Kelly Olynyk et des paniers à 3-points signés Jalen Green et Dillon Brooks (74-58).

Houston a réussi à faire craquer son adversaire du soir pour de bon au retour des vestiaires, prenant le meilleur grâce à la force de son collectif, entre les 3-points d’Aaron Holiday, Dillon Brooks et Jabari Smith Jr, et la maestria d’Alperen Sengun qui s’est un tomar sur Kelly Olynyk et deux passes dans le dos pour faire briller Tari Eason et Amen Thompson. Les Rockets ont ainsi terminé le troisième quart-temps par un 16-4 pour prendre définitivement ses distances (109-83), laissant ensuite le soin à Dillon Brooks d’en remettre une dernière couche avec deux flèches de loin et dunk en contre-attaque pour offrir 36 longueurs d’avance aux Rockets (129-93).

La soirée aurait été parfaite si Amen Thompson ne s’était pas tordu la cheville droite alors que le match était joué. Un imprévu qui a encouragé Ime Udoka à ouvrir son banc pour les dernières minutes, jusqu’à la fin du match pour un succès sans appel (146-117)

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets retrouvent des couleurs. Pas au mieux ces derniers temps, les Texans ont profité de cette double-confrontation face à New Orleans pour retrouver de l’allant. Sur ce match, au-delà de l’effort collectif, on retiendra que les Rockets ont réalisé leur meilleure première mi-temps de la saison avec 74 points inscrits pour terminer à 146 unités, là encore, leur record cette saison, pour un quatrième succès en quatre matchs face aux Pelicans.

– « Baby Jokic » dans ses œuvres. Les motifs de satisfaction ont été nombreux côté Houston. Aux côtés de Dillon Brooks et son 7/11 de loin ou bien d’Amen Thompson qui a frôlé le triple-double, on retiendra l’abattage d’Alperen Sengun, qui a été efficace et qui a en plus régalé le public avec son sens du show. Auteur de 20 points (7/11), 5 rebonds et 6 passes décisives, il a sorti le grand jeu sur deux énormes dunks et aussi deux passes dans le dos qui ont fait lever la foule en deuxième mi-temps.

– La sortie d’Amen Thompson. Le seul point noir, la sortie du « guerrier » de l’équipe, dont la cheville gauche a bien tourné en retombant sur le pied de Karlo Matkovic à cinq minutes de la fin du match, juste avant qu’Ime Udoka ne sorte ses titulaires. Le frère jumeau d’Ausar Thompson est rapidement sorti du terrain, s’allongeant au sol avant de rejoindre les vestiaires. Le joueur a réussi à contenir la douleur et a quitté le terrain sans assistance, mais les images ne sont pas belles du tout.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.